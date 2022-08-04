KAMUDA İŞE ALIMLARDAKİ MÜLÂKAT KEYFîLİĞİ DEVAM EDERKEN PATLAK VEREN KPSS SKANDALINA YOĞUN TEPKİ VAR.

DP LİDERİ GÜLTEKİN UYSAL: “Paramızı çaldınız, soruları çaldınız, 20 yıllık zamanımızı çaldınız, gençlerin umudunu çaldınız. Velhasılı, her şeyimizi çaldınız.”

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: “Sınavın şaibesi bir yana, mülâkatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz.”

SP LİDERİ KARAMOLLAOĞLU: “İddialar vahim, başta ÖSYM, yetkililerin tavrı daha da vahim. Sınavlardaki şaibeler konusunda sicili hiç de temiz olmayanlar bilsin ki, gençlerimizin emeğini kimseye yedirmeyiz.”

İYİ PARTİ VİDEO YAYINLADI “Şaibeli sınavlarla umutlarını, emeklerini çalan; mülâkat cambazlığıyla seni yok sayan adaletsiz düzen bitecek. Mülâkat değil, liyakat esas alınarak hakkın teslim edilecek.”

***

KPSS skandalına tepki yağıyor

2022 KPSS sınavında bazı soruların sızdırıldığına ilişkin iddialara özellikle siyasetten tepkiler yükseldi.

2022 KPSS’de bazı soruların Yediiklim Yayınevi’ne ait deneme kitapçıklarında daha önce yayınlandığı iddia edildi. İddiaların ardından; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), önceki gün, “2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır” açıklamasını yapmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddialar üzerine Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) inceleme talimatı vermiş, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden almıştı. Bunların ardından 2022 KPSS sınavında bazı soruların sızdırıldığına ilişkin iddialara siyasetten de tepkiler yükseldi.

Her şeyimizi çaldınız

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Paramızı çaldınız, soruları çaldınız, 20 yıllık zamanımızı çaldınız, gençlerin umudunu çaldınız! Velhasılı, her şeyimizi çaldınız” değerlendirmesinde bulunurken, İYİ Parti ise, “Şaibeli sınavlarla senin umutlarını, hayallerini, emeklerini çalan; mülakat cambazlığıyla seni yok sayan bu adaletsiz düzen bitecek! Hak ettiğin yarınlar senin olacak... Mülakat değil liyakat esas alınarak hakkın teslim edilecek az kaldı” mesajıyla yeni bir video yayınladı. Videoda iş başvurusu yapan 98 puanı olan bir gencin mülakatta elenmesi, 68 puan alan gencin ise kamuda işe kabul edilmesi anlatılıyor.

Sonuçlar kesin şaibeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; pazar günü yapılan KPSS’de soruların bir kısmının Yediiklim Yayınevi’ne ait deneme kitapçıklarında daha önce yayınlandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz.” dedi.

Meselenin takipçisi olacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, “İddialar vahim, bu iddialar karşısında ÖSYM başta olmak üzere yetkililerin takındıkları tavır daha da vahim! Sınavlardaki şaibeler konusunda sicili hiç de temiz olmayanlar bilsinler ki, biz gençlerimizin emeklerini kimseye yedirmeyiz. Meselenin takipçisi olacağız!” derken,

'KPSS sınavı iptal edilmelidir'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “İnsanların umutlarıyla oynamaya utanmadınız mı? KPSS sınavıyla ilgili ortaya atılan iddialar vahim ötesidir. ÖSYM yetkilileri derhal görevden alınmalı, savcılık harekete geçmelidir. İddialarda en ufak doğruluk payı ortaya konursa KPSS sınavı iptal edilmelidir.” ifadelerini kullandı.

***

Erdoğan ÖSYM Başkanını azletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden aldı. Erdoğan, Pazar günü yapılan KPSS’de soruların bir kısmının Yediiklim Yayınevi’ne ait deneme kitapçıklarında daha önce yayınlandığı iddiaları üzerine Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) bugün inceleme talimatı vermişti. Prof. Dr. Halis Aygün, 6 Eylül 2018’de ÖSYM Başkanlığı’na atanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 2022/344 sayılı atama kararı ile ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden alındı. Erdoğan, şimdilik bu göreve atama yapmadı. Geçen hafta sonunda 31 Temmuz’da yapılan KPSS’de yirmiye yakın sorunun; Yediiklim Yayınevi’nde önceki zamanlarda yayınladığı kitapçıklarda şıklarının dahi aynı biçimde yayınlandığı ortaya çıktı.

İddiaların gündeme oturması üzerine ÖSYM Başkanlığı önceki gün, “2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır” açıklamasını yaptı. Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) inceleme talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki akşam “Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz” mesajını yayınlamıştı.

Ankara - anka