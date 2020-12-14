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14 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Kur’an okumayan kalmasın

14 Aralık 2020, Pazartesi
HAYRAT İNSANÎ YARDIM DERNEĞİ TARAFINDAN “DÜNYA KUR’ÂN OKUYOR” KAMPANYASI KAPSAMINDA İZMİR’DEN CİBUTİ’YE 30 BİN KUR’ÂN-I KERÎM GÖNDERİLDİ.

Hayrat İnsanî Yardım Derneği tarafından “Dünya Kur’ân Okuyor” kampanyası kapsamında İzmir’den Cibuti’ye 30 bin Kur’ân-ı Kerîm gönderildi. Kampanya kapsamında toplanan Kur’ân-ı Kerîm ve Elifba cüzlerinin bulunduğu konteyner, Aliağa Limanı’ndan söz konusu ülkeye uğurlandı. Burada konuşan Hayrat İnsanî Yardım Derneği İzmir Temsilcisi Ali Osman Aslancı, dernek olarak Afrika kıt’asındaki mazlum insanların ihtiyaçlarını bildiklerini ve onların yanında olmaya çalıştıklarını belirtti. Afrika’daki Müslümanların Kur’ân-ı Kerîm ihtiyacının bulunduğunu ve oradaki çocukların “Luh” adı verilen tahta levhalarla eğitimlerini sürdürdüklerini aktaran Aslancı, bu anlamda “Dünya Kur’ân Okuyor” projesinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. 

Kur’an nuru her yere dağılsın

“Kur’ân okumayan kimse kalmasın” şiarıyla yola çıktıklarını belirten Ali Osman Aslancı, şunları kaydetti: “İstiyoruz ki Kur’ân nuru her yere dağılsın ve ona ulaşamayan, onu okuyamayan kalmasın. Günümüz şartlarında bile ne yazık ki yoksulluk yüzünden Kur’ân-ı Kerîm’i kitap halinde eline alamamış Müslümanlar yaşamakta. Afrika’da ya da dünyanın herhangi bir köşesinde elinde Kur’ân-ı Kerîm olmadığı için ağaç parçalarının ya da kumların üzerine yazdıkları sûreleri ezberleyerek hafız olmaya çalışan kardeşlerimizle birlikte, ülkemizde imam hatip liseleri başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinde ihtiyacı olan kişilere Kur’ân-ı Kerîm ve Elifba ulaştırmak istiyoruz. İsteyen vatandaşlarımız SMS göndererek ya da www.hayratyardim.org adresinde bağış butonundan istenilen miktarda bağış yapılabilir. Ülkemizde ve dünyada şimdiye kadar 600 bin Kur’ân-ı Kerîm, 400 bin Elifba ve 200 bin Yasin-i Şerif cüzü dağıtımı gerçekleştirdik.”

AA

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