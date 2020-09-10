KYK borçlusu gençlerin gözü Mecliste

Kullandıkları öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödemesini gerçekleştiremedikleri için 300 bini hakkında yasal takip başlatılan ve toplam sayıları 5 milyona ulaşan öğrenim kredisi borçluları, Meclis’in bu konuda atacağı adıma odaklandı.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, bu beklentiden hareketle 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hazırlayarak Meclis Başkanlığı’na sundu. Hancıoğlu, teklifinin gerekçesinde özetle şunları kaydetti: “Şu anda 300 bine yakın gencimiz hakkında, öğrenim kredisi borçları nedeniyle yasal takip başlatılmış durumdadır. COVİD-19 salgını dolayısıyla işgücü piyasasında yaşanan daralma, genç işsizlerin sayısındaki büyük artış ve oluşan ciddi gelir kayıpları, bu sorunu daha da içinden çıkılamaz bir hale getirmiştir. Bu koşullar altında devletin, üniversite eğitimini öğrenim kredisiyle tamamlayabilmiş ancak maddi yönden sıkıntı çeken gençlerimize daha fazla sahip çıkması zorunluluktur.”

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