"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

LGS 17 bin 915 okulda yapılacak

31 Mayıs 2022, Salı 08:00
Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıfta okuyan öğrencilerin gireceği sınav, 5 Haziran'da iki oturum halinde uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 5 Haziran Pazar günü 17 bin 915 okulda yapılacak.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. 2018'den beri uygulanan sınavın aynı formattaki uygulaması bu yıl da devam edecek.

Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler.

Bakanlık Kovid-19 salgını sürecinde başlatılan uygulamada olduğu gibi bu yıl da 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrencinin LGS başvurusunu merkezi olarak düzenledi. İsteyenler öğrenciler, sınava girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

Öğrenciler, bu yıl da kendi okullarında sınava girecek. LGS sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır olacak. Sınav giriş belgeleri, 27 Mayıs'ta e-Okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edildi.

LGS adaylarının sınava gelirken yanlarında bulundurması gerekenler

Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile sınava alınacak. Velilerin sınavdan bir gün önce bu belgelerini hazırda tutmaları gerekiyor.

Sınav, 5 Haziran'da 17 bin 915 okulda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ile yapılacak.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı 30 Haziran'da merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanları da belli olacak.

AA

Okunma Sayısı: 286
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere'de 179 maymun çiçeği vaka sayısı gözlemlendi

    İran - Abadan'da tansiyon yükselmeye devam ediyor

    AB, Rusya'ya petrol yaptırımında anlaştı

    2 binin üzerinde heyelana ani sıcaklık artışı sebep oldu

    Kanada, bireysel silah alım ve satımını yasaklamaya hazırlanıyor

    İnternetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilanlarına ilişkin yeni dönem

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya 30 bin 500 askerini kaybetti

    Sudan'da 7 aydır süren OHAL kaldırıldı: 63 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

    Türkiye'nin en büyük 10 sanayi kuruluşu belli oldu

    Nahcivan hem değişmiş hem çok gelişmiş

    LGS'ye günler kala öğrencilere önemli tavsiyeler

    Gazprom: Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurduk

    TÜİK dış ticaret istatistiklerini açıkladı: Dış ticaret açığı artmaya devam ediyor

    Çan Belediye Başkanı ile 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı

    LGS 17 bin 915 okulda yapılacak

    Ekonomi komada

    Stokçularla mücadele için fıstıklı baklava üretmeyeceğiz

    6’lı masadan 10 hedef

    Mescid-i Aksa’yı savunma çağrısı

    Her hafta 2 milyar doları yakıyorlar

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Parlamenter sistem için akademik buluşma
    Ahmet BATTAL

    Gele gele bir söğüde dayandık
    Genel

    Stokçularla mücadele için fıstıklı baklava üretmeyeceğiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbeye bakış ve darbeyi hissediş
    Genel

    6’lı masadan 10 hedef
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ekonomi komada
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennem içinde hususi Cennet
    Risale-i Nur'dan

    Adalet-i sermediye ahiretsiz olmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.