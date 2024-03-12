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13 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

LGS başvuru tarihleri belli oldu

12 Mart 2024, Salı 17:00
LGS kapsamında 2 Haziran 2024’te uygulanacak Merkezi Sınav’ın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu www.meb.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Kılavuz’da; resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak Merkezi Sınav’la ilgili usul ve esaslara yer verildi. LGS kapsamında 2 Haziran 2024’te uygulanacak Merkezi Sınav’ın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden yapabilecek. Okul müdürlükleri başvuru işlemleri ile ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.

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