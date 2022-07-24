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24 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak

24 Temmuz 2022, Pazar 12:09
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını 30 Haziran'da açıkladı.

LGS kapsamındaki lise tercihleri, 4 Temmuz-20 Temmuz arasında yapıldı. Yerleştirme sürecinde öğrenciler için "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih ekranı açıldı.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yaptı.

Bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Sınav puanıyla kayıt yapılabilecek okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.

Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrıldı.

Tercih sonuçları yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları, yarın "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla boş kontenjanların da ilan edilmesi bekleniyor.

LGS adayları, 25-29 Temmuz'da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularını yapacak ve sonuçlar 1 Ağustos'ta ilan edilecek. 1-5 Ağustos'ta yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları alınacak ve sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 9-17 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 19 Ağustos'ta belli olacak.

Etiketler: LGS, yerleştirme sonuçları
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