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Mescitsiz okul kalmasın

15 Şubat 2020, Cumartesi 22:33
İnsan Vakfı’nın mescidi olmayan okullar için başlattığı “Mescitsiz Okul Kalmasın” projesi başarıyla sürüyor.

‘Mescitsiz okul kalmasın’ projesi MEB’e bağlı mescidi olmayan okullarda uygulanıyor. İnsan Vakfı ve mescit yapılacak okul yönetimi arasında yapılan istişarelerle belirlenen alan mescide dönüştürülüyor. Her türlü tadilatı, düzenlemesi, işçiliği ve iç döşemesi yapılan mescitler gerekli bütün malzemelerle birlikte okula teslim ediliyor. 

Okullarda mescide ihtiyaç var 

Proje kapsamında Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu mescidinin açılışı yapıldı. Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başlayan açılış törenine Kalyon Holding adına katılan Reyhan Kalyoncu, “Böyle bir hizmete bizleri sebep kıldığınız için çok teşekkür ederim. Yüce Rabb’imden bu işlerimizin dünya ve uhrevî hayatımızda karşımıza çıkmasını niyaz ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi. Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, “Burada bir mescide gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Hayırseverlerimize önce okulumuz adına daha sonra müdürlüğümüz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Mescitte, mihrap, kitaplık ve okuma köşesi bulunuyor. Proje kapsamında birçok okul mescidine kavuştu. 

AA

Etiketler: mescit, okul
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