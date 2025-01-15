Mülâkat puanları önceden belirlenmiş

15 Ocak 2025, Çarşamba 01:53
Adalet arayışını sürdüren mülâkat mağduru öğretmen adayları, Millî Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı.
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Mağdur öğretmen adaylarının sözcülüğünü yapan felsefe öğretmeni Özkan Özdemir, komisyonların mülâkat puanlarını daha öğretmen adayları mülâkata girmeden önce belirlediğini iddia ederek, “Komisyonlar aday sınava girmeden evvel adaya kaç puan vereceğini kendi aralarında oturup anlaşmışlar. Buyurun mahkeme kararları, bunu basınla paylaşacağız. Nasıl bir liyakatsizliğin, nasıl bir beceriksizliğin yaşandığını tüm Türkiye şahit olacak” dedi.
Ankara - Anka
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