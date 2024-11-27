Mülâkatzede öğretmenler için kanun teklifi verildi

Mülakatlarda başarılı olmalarına rağmen komisyonlar arası değerlendirme farkı nedeniyle atanamayan öğretmenler için 15 milletvekili, TBMM’ye kanun teklifi sundu.

Öğretmenler Günü’nde acı tablo

Mülâkat torpilin diğer adı

Mülakat mağduru öğretmenler TBMM’de

Mülâkat mağduru öğretmenler eylem yaptı Karar’ın haberine göre komisyonlar arası değerlendirme farklılıkları nedeniyle kota dışı kalarak atanamayan öğretmenler için hazırlanan önergede “Bu durum, adaylar arasında fırsat eşitliğini ihlal etmiş ve adalet duygusunu zedelemiştir. Bu mağduriyetin giderilmesi, öğretmen adayları arasında fırsat eşitliğini sağlayacaktır” ifadeleri kullanıldı. Adalet duygusu zedelendi Kanun teklifinin gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi: ‘’Eğitim, bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Öğretmenler ise bu sürecin temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Ülkemizde öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla uygulanan sözleşmeli öğretmenlik sistemi, başarılı öğretmenlerin atanmasını sağlamayı hedeflemektedir. Ancak, 2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik sınavlarında yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmalarına rağmen, komisyonlar arası değerlendirme farklılıkları nedeniyle bazı öğretmen adayları kota dışı kalarak atanamamış ve mağdur olmuştur. Sınavlarda başarılı olan adayların sadece komisyonlar arasındaki değerlendirme farkları nedeniyle atanamamış olması, adaylar arasında fırsat eşitliğinin ihlaline yol açmış ve adalet duygusunu zedelemiştir.” Haber Merkezi

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