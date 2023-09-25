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25 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Mülâkatı kaldırma sözü de lafta kaldı

25 Eylül 2023, Pazartesi 12:36
Erdoğan’ın mülâkat için seçim öncesinde verdiği “kalkacak” sözü, şimdi “çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir” şekline döndü.

“Böyle bir söz verdiysem...”

Erdoğan seçim vaadinin hatırlatılması üzerine “Mülâkatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vaad ettik. Ben seçim vaadlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Millî Eğitim Bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz” dedi.

“Adil, şeffaf, objektif”

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Bakan olarak benim üstüme düşen şey, şikâyetler, eleştiriler ve benzeri şeyler varsa onları giderecek, âdil, objektif ve şeffaf bir mülâkat mekanizması oluşturmak” diyerek, şimdiye kadarki uygulamanın “âdil, objektif ve şeffaf” olmadığını ikrar etti.

 

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Mülâkatı kaldırma sözü de lafta kaldı

İktidarın Mayıs seçimlerinde söz verdiği mülakat sözü de lafta kaldı. MEB Bakanı Tekin’in, açıklamasında “... adil, objektif ve şeffaf bir mülakat mekanizması oluşturmak”  istediklerini söylemesi ise, mülakatın ne için kullanıldığını gözler önüne serdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen alımlarında mülakat konusuna ilişkin “Benim üstüme düşen şey, Cumhurbaşkanımızın kendisine ulaşan şikayetler, eleştiriler ve benzeri şeyler varsa onları giderecek, adil, objektif ve şeffaf bir mülakat mekanizması oluşturmak” dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Tekin’in önceki akşam bir televizyon kanalında yaptığı değerlendirmelere yer verildi. Açıklamaya göre, Bakan Tekin, öğretmen alımlarında mülakat konusuna da değinerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın zaten en hassas olduğu konulardan bir tanesi. Milli Eğitim Bakanı olarak benim üstüme düşen şey, Cumhurbaşkanımızın kendisine ulaşan şikayetler, eleştiriler ve benzeri şeyler varsa onları giderecek, adil, objektif ve şeffaf bir mülakat mekanizması oluşturmak” diye konuştu. Independent Türkçe’nin haberine göre mevcut mevzuatta şu anda, “KPSS puanı sonrasında üç katı aday mülakata davet edilir ve mülakat notuna göre atama yapılır” hükmünün yer aldığını hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Tekin, “Şimdi ben böyle bir mevzuat varken, bu mevzuat üzerinden mülakatı adil, şeffaf, yani kamuoyundaki eleştirilere göre yönlendirerek, kamuoyunu rahatlatacak tedbirleri alarak üstüme düşeni yerine getirmek durumundayım” ifadesini kullandı.

Nasıl bir sistem kuracaklarını tartışıyorlarmış!

Yusuf Tekin, mülakatla ilgili şikayetlerin olmadığı bir sistemi nasıl kuracaklarını tartıştıklarını belirterek, “Alabileceğimiz tedbirlerin neler olduğunu bulduk. Dedik ki, mülakat komisyonlarını oluştururken alana vakıf, tecrübeli öğretmenlerimiz olsun” açıklamasında bulundu. Adayın kendi mülakatında bulunacak jüri üyelerinin, komisyon üyelerinin kim olduğunu, komisyon üyelerinin de gelecek adayın kim olduğunu bilmeyeceğini aktaran Tekin, bu tedbirlerin ardından da itiraz mekanizmasının bulunacağını aktardı. Bakanı Tekin, kamera kaydının da tedbirlerden biri olduğunu belirterek, “Tüm değerlendirme detayları bir kılavuzda yayımlanacak. Biz kul hakkı yemek istemiyoruz. Bir de açık çek veriyorum, diyorum ki, ben bunları düşündüm, kamuyla da paylaşıyorum, bu konuda fikri olan siyasetçim sosyal medyadan laf atmak, sataşmak yerine ya da sendikacı ya da gazeteci, televizyoncu bana desin ki, ‘Siz şu tedbiri de alırsanız içimiz rahat edecek’, onu da söylesin bana, onu da koyalım mevzuatımıza, o tedbir de olsun” yaptığı çağrıyı ise ilginç bularak bir kenara not ediyoruz.

Haber Merkezi

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