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13 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Nabi Avcı: Akıllı tahta, öğretmenlerin otoritesini duman etti

13 Ekim 2019, Pazar 14:06
Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, "Etkileşimli tahtalar öğretmen otoritesini duman etti. Çünkü öğretmenler o tahtaları çocuklar kadar başarılı kullanamıyorlardı. Sınıfta öğretmenlerine tahta üzerindeki bir işlemi nasıl gerçekleştireceğini çocuklar tarif etmeye başladılar" dedi.

Meclis Bilişim Teknolojileri Bağımlılığıyla Mücadele Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun son toplantısında okulların teknoloji ile buluşması için uygulanan ama sonrasında çok sayıda tartışmaya yol açan Fatih Projesi gündeme geldi.

Projenin olumlu-olumsuz etkileri konuşulurken Komisyon Başkanı eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı söz aldı, “Hiç akla gelmeyen bir yan etkisini ben size itiraf edeyim” dedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Naci Avcı şunları anlattı:

"Etkileşimli tahtalar öğretmen otoritesini duman etti. Çünkü öğretmenler o tahtaları çocuklar kadar başarılı kullanamıyorlardı. Sınıfta öğretmenlerine tahta üzerindeki bir işlemi nasıl gerçekleştireceğini çocuklar tarif etmeye başladılar. Halbuki bizim öğretmen kültürümüzde her şeyin en iyisini, en doğrusunu öğretmen bilir ve çocuklar ondan öğrenirler. Tersine dönünce bu ilişki öğretmenin otoritesi ciddi… Ne yaptık biz de? Hizmet içi eğitimlerde etkileşimli tahta eğitimini öne aldık. Öğretmenlerimiz de normalde dostlar alışverişte görsün kabilinde katıldıkları programlara bu kez can havliyle katılmaya başladı, çünkü sınıfta başlarına ne geleceğini, müşteri memnuniyetinin ne olduğunu orada gördüler."

Etiketler: Nabi Avcı, akıllı tahta, öğretmen, otorite
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