Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Bakan Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
6-10 Ocak tarihleri arasında yatırılacak
Burs ve kredi ödemeleri 6 - 10 Ocak tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.
TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak’ta ödemelerini alabilecek.
AA