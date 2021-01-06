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6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

06 Ocak 2021, Çarşamba 10:28
Bakan Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

6-10 Ocak tarihleri arasında yatırılacak

Burs ve kredi ödemeleri 6 - 10 Ocak tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak’ta ödemelerini alabilecek.

AA

Etiketler: Ocak ayı, burs ve kredi ödemeleri
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