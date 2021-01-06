Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Bakan Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı. 6-10 Ocak tarihleri arasında yatırılacak Burs ve kredi ödemeleri 6 - 10 Ocak tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak’ta ödemelerini alabilecek. AA

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