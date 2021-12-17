Öğrenci başına tek kitap düşmeyen üniversite var

YÖK’ün yayımladığı 2020 üniversite izleme ve değerlendirme raporuna göre akademinin kitap açısından yetersiz olduğu ortaya çıktı.

Rapora göre, kütüphanesi olmayan üniversite var. Süleyman Demirel Üniversitesi’nden ayrılan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde öğrenci başına tek bir kitap bile düşmüyor. Bölünen üniversiteler arasında en çok kitap düşen üniversite 8.5 kitapla Malatya Turgut Özal oldu.

Verileri değerlendiren Kütüphanecilik Bilim Uzmanı Aydın İleri Birgün’ün haberine göre, şunları söyledi: “Üniversite bölünmelerinde fiziksel olarak yetersiz alanların oluşturulması öğrencilerin kütüphane kullanımını olumsuz etkiledi. Kütüphanelerin geniş ve konforlu alanlarda hizmet vermesi üniversitelerin niteliğini arttıran bir ölçüt. Tüm akademik unsurların bilimsel çalışmalar yaparken beslendiği en önemli yer üniversitelerin kütüphaneleridir. Ülkemizdeki akademik kütüphanelerin kitap sayısı, veri tabanlarına ayırdığı bütçe, kütüphaneye verilen önemi gösterir. Üniversitelerimizdeki akademik üretimden yoksunluk dünya üniversite sıralamasındaki yerimizi gösteriyor. Uluslararası sıralamalara giren üniversitelerimize bakın mutlaka temelinde nitelikli bir kütüphane kurduklarını görüyoruz.”

Haber Merkezi