Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir lisede, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen "Sanal Sınıf" projesi kapsamında öğrenciler dersleri "sanal gerçeklik gözlüğüyle" işliyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir lisede Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen "Sanal Sınıf" projesi kapsamında öğrenciler dersleri "sanal gerçeklik gözlüğüyle" işlemeye başladı. Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri, fizik öğretmeni Ümit Bostan'ın danışmanlığında hazırladıkları "Sanal Sınıf" projesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığına başvurdu. Bakanlık tarafından verilen destekle hayata geçirilen proje sayesinde öğrenciler dersleri sanal gerçeklik gözlüğüyle 3 boyutlu olarak işlemeye başladı. Ümit Bostan, öğrencilerin proje sayesinde derslerine daha çok adapte olduğunu ve daha çabuk öğrendiklerini söyledi. Öğrencilere sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde derslerdeki konuları üç boyutlu anlatabildiklerini dile getiren Bostan, "Böylece dersler öğrencilerin hafızalarına daha hızlı yerleşiyor. Öğrencilerin görsel zekalarına daha iyi hitap ediliyor. Bu sayede öğrenciler dersleri zevkli bir şekilde işleyerek ilgi gösteriyorlar" diye konuştu. NTV

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