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Öğrencisine düşük not verdiği için hapis cezasına çarptırılan Nurdoğan Rigel'e öğrencilerinden destek

12 Temmuz 2019, Cuma 14:09
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, bir öğrencisine düşük not verdiği gerekçesiyle 5 ay hapis cezasıyla çarptırılan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'e destek açıklaması yaptı.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi binası önünde toplanan öğrenciler, "Nurdoğan Rigel suçlu değildir", "İÜ İletişimin yaşayan efsanesine sahip çıkıyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Yapılan basın açıklamasında, "Bizler İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde dirsek çürütmüş ve bu okuldan mezun olmuş ya da olacak olan öğrenciler olarak hocamıza yapılan bu haksızlığın farkındayız ve her zaman yanındayız. Prof. Dr. Nurdoğan Rigel İÜ İletişim Fakültesi'nin mihenk taşlarından biri olmanın yanında uluslararası çapta tanınmış bir akademisyendir" ifadesine yer verildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Onun dersinden geçmek için çalışmanın ve derse devamlılığın yeterli olduğunun hepimiz bilincindeyiz. Bu sebeple karar vericilerin derse katılım dahi göstermeyen bir öğrencinin yoruma dayalı sınav kağıdını hangi yetkinlik derecesiyle değerlendirdiğini merak etmekte ve varsa değerlendirme ölçütlerinin kamuoyuyla paylaşılmasını ivedilikle beklemekteyiz" denildi.

Açıklamada, "Bizler gelecek nesillere Nurdoğan Rigel gibi bir hocayla çalışmış olmanın haklı gururunu aktarırken bu yanlışlığın içine herhangi bir şekilde dahil olanların bugünleri pişmanlıkla anacaklarını farkındayız. Hiçbir şey için geç değil. Lütfen bizlere kulak verin ve hocamıza yapılan bu yanlışın İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni daha fazla yıpratmasına izin vermeyin" ifadeleri kullanıldı.

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, öğrencisine düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan  5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Etiketler: İstanbul Üniversitesi, öğrenci, not, hapis
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