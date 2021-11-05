"Öğretmenler ara tatilde eğitimlerini online alacak"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenler okullara gelmeyecek, idari izinli sayılacaklar, mesleki eğitimlerini de online olarak alacaklar" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'daki programları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Bakan Özer, burada açıklamalarda bulundu.

"Tüm derslikleri kapalı olan tek bir okul yok"

Bugün itibarıyla 850 bin dersliğin içerisinde 2 bin 276 dersliğin yüz yüze eğitime ara verdiğini belirterek, yüz yüze eğitime ara veren derslik sayısının yüzde 1'in çok çok altında olduğunu söyledi.

Özer, tüm derslikleri kapalı olan tek bir okulun dahi bulunmadığının da altını çizdi.

Öğretmenlere "ara tatil" müjdesi: İdari izinli sayılacaklar

Bakan Özer konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri var. 15-19 Kasım arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Dolayısıyla öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli olarak sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz de bu süreç içerisinde çok büyük fedakarlık gösterdiler, onlar da bir hafta dinlenmiş olacaklar."