BİR 24 KASIM DAHA ÖĞRETMENLERİN SİSTEM VE UYGULAMA KAYNAKLI SORUNLARININ GÖLGESİNDE “KUTLANIYOR.”

TUTARSIZ KADÜK YÖNETİM

İYİ Parti Ankara Milletvekili Sunat: "Eğitim sisteminin tüm paydaşlarının sorun yaşadığı tutarsız ve kadük yönetimin en mağduru öğretmenlerimiz.” CHP Niğde Milletvekili Gürer: “Öğretmenlerin sorunları çözülmeden eğitimdeki sorunlar çözülemez.”

BIRAKMAK İSTİYORLAR

Türk Eğitim-Sen’in araştırmasına katılan öğretmenlerin yüzde 52'si daha iyi iş bulursa mesleği bırakacağını söylüyor. Eğitim-Bir-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanununun iki yıldır çıkmamasından şikâyetçi. Bir diğer sorun da KHK’lı öğretmenlerin durumu.

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Öğretmenler de sistemin mağduru

İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat, “Eğitim sisteminin tüm paydaşlarının sorun yaşadığı bu tutarsız ve kadük yönetimin kuşkusuz en mağduru, ‘öğretmenlerimiz’ olmuştur” dedi.

İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında pandemi sebebiyle öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Sunat Millî Eğitim Politikalarını eleştirerek, “18 yılda 7 kez değişen Millî Eğitim Bakanı ve 15 kez değişen Millî Eğitim Sistemi; hiçbir paydaşını tatmin edememiş, ürettikleri tüm çözümler ülkemizin gerçekleri ile örtüşmemiş, vizyon belgeleri de dahil olmak üzere aziz milletimize ‘eğitim’ adına vaat edilen hiçbir proje layıkıyla uygulanamamıştır. Eğitim sisteminin tüm paydaşlarının sorun yaşadığı bu tutarsız ve kadük yönetimin kuşkusuz en mağduru, ‘öğretmenlerimiz’ olmuştur” dedi.

İlerleme sağlanamaz

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Unutulmamalıdır ki; en iyi okulları da yapsanız, o okulları en son teknolojiyle de donatsanız şayet öğretmeniniz yoksa öğretmeninize kıymet verilmiyorsa, öğretmeniniz huzurlu ve mutlu değilse, eğitimde hiçbir ilerleme sağlayamazsınız” dedi. 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili yaptıklarını çalışmada öğretmenlerin sorunları belirlenmeye çalıştıklarını ve vesile ile bir anket çalışması yaptıklarını söyleyen Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen’in araştırmasına 09-16 Kasım tarihleri arasında 15 bin 811 öğretmen katıldığını belirtti.

Mesleği bırakmak istiyorlar

Araştırmaya katılan öğretmenlerin; 71,7’sinin aldıkları maaşın yaptıkları işi karşılamadığını, % 22,7’si kısmen karşıladığını söylediğini yüzde 52’si daha iyi iş bulursa mesleği bırakacağını ifade ediyor. Öğretmenler bütçelerinden en çok gıdaya pay ayırıyor. Katılımcıların yüzde 69,5’i ilk üç harcaması içinde en çok gıdanın olduğunu, yüzde 52,2’si ilk üç harcaması içinde en çok kredi ödemesinin olduğunu, yüzde 44,6’sı ilk üç harcaması içinde en çok konut-kira olduğunu ifade etti. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 42’si salgın döneminde kredi çekerken, öğretmenlerin yüzde 51,1’i ay sonunda ceplerinde hiç para kalmadığını söyledi. Öğretmenlerin yüzde 14’ü ek iş yapıyor. Öğretmenlerin yüzde 39’u uzaktan eğitim için tablet ya da bilgisayar aldıklarını ifade etti.

Eğitimde geriye düşen ahlakta ilerleyemez

Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eğitimin, insanın özünü keşfetmeye, kişiliğini inşa etmeye yönelik en büyük eylemi olduğunu ifade ederek, eğitimi, öğreten-öğrenen çerçevesinde insanların birbirleriyle ilişkisinden, iletişiminden ve etkileşiminden beslenen aklî süreçlerin hâkim olduğu ve ahlâkî sonuçların hedeflendiği faaliyetler bütünü olarak kabul ettiklerini söyledi. Yalçın, “Eğitimde geriye düşenin ahlâkta, adalette, merhamette, bilimde öne çıkması, teknolojide önde olması, ekonomik ve diplomatik düzlemde fark oluşturması mümkün olmaz” dedi.

Ankara - Recep Gören

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Verilen sözler tutulmuyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenlerin sorunları çözülmeden Millî Eğitim’deki sorunların çözülemeyeceğini söyledi. 24 Kasım’da en az 60 bin öğretmen ataması yapılması ve bugüne özel bir maaş ikramiye verilmesi gerektiğini belirten Gürer, “Öğretmenler için söz verilen ek 3600 gösterge verilmeli; sözleşmeli, ücretli, vekil gibi statülere son verilerek tüm öğretmenler kadroya alınmalıdır” dedi. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından öğretmenlere ek 3600 gösterge verileceğinin açıklanmasının üzerinden 2 yıl geçtiğini ancak bu sözün halen yerine getirilmediğini de belirten Gürer, öğretmenlerin bu konudaki beklentilerini daha fazla zamana yaymadan bir ön anca ek 3600 göstergelerinin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ankara – Fatih Karagöz