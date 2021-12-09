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Öğretmenlerden tepki

09 Aralık 2021, Perşembe 21:23
Eğitimciler, “Öğretmenlerin derece ve kademelerine göre maaşlarının değiştirilmesi, sınav şartının getirilmesi bizi rahatsız etti” dediler.

Türk Eğitim-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bir an önce Meclis’e getirilmesi için Türkiye’de eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Öğretmenliğin kademelere göre ayrılarak sınav şartının getirilmesine de tepki gösterildi. ANKA’ya konuşan öğretmen Ünal Sarıbaş, “Öğretmenlerin derece ve kademelerine göre maaşlarının değiştirilmesi, sınav şartının getirilmesi bizi rahatsız etti. 20 yıllık bir öğretmenin daha hangi becerisi sorgulanmak istenmektedir onu bilmiyoruz” dedi. Öğretmen Ayfer Yıldırım, “Bu tür bir sınavla ödüllendirilmenin adaletli olmadığını düşünüyorum ama biraz daha fazla maaş alabilmek için de bu sınava mecburen gireceğiz” dedi. 

Türkiye Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) memur ve öğretmenlerin sorunlarını dile getirmek için Türkiye’de eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı. Sendika üyeleri, bütçe görüşmelerinin bitiminde Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Meclis gündemine getirilmesi, eğitim çalışanlarının ekonomik kayıplarının telafi edilmesi için taleplerini açıkladı. 

Ankara Ulus Meydanı’ndaki basın açıklamasını Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş yaptı. Akkaş söz verildiği halde Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili somut bir adım atılmadığına değinerek, “Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Bu kanun TBMM gündemine getirilmeli, bir an önce yasalaşmalıdır” dedi.

ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAVLARLA YAPILACAK BİR MESLEK DEĞİL

Türk Eğitim-Sen Kadın Komisyon Başkanı Firdevs Işık: “Öğretmenlik yazılı sınavlarla yapılacak bir meslek değil. Biz sınava karşıyız. Gelen son zamlarla öğretmenlerin alım gücü oldukça düştü. Tek tip öğretmenlik olmalı. Kadrolu öğretmenlik olmalı.”

İMTİHAN ŞARTI ÖĞRETMENLERİ YARALADI

Öğretmen Ünal Sarıbaş: “Öğretmenlerin derece ve kademelerine göre maaşlarının değiştirilmesi, sınav şartının getirilmesi bizi rahatsız etti. 10 yıllık öğretmenlerin uzman öğretmen 20 yıllık öğretmenlerin sınava girip baş öğretmen olarak ödüllendirilmek istenmesi senelerce öğretmen olarak çalışan yaralamıştır. 20 yıllık bir öğretmenin daha hangi becerisi sorgulanmak istenmektedir onu bilmiyoruz.” 

Etiketler: öğretmen, tepki
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