Öğretmenlerin mağduriyetleri sonlandırılsın

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6-10 Ağustos tarihleri arasında açılan il dışı yer değiştirme atamalarındaki kontenjanların yetersiz kalması nedeniyle birçok öğretmenin mağdur edildiğini belirterek konuyu gündeme taşıdı.

Nihat Yeşil, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin binlerce öğretmeni mağdur ettiğini ifade etti. Yeşil “Zorunlu hizmet bölgelerindeki öğretmenlerimiz puan biriktirmek için çabalıyorlar ve şartlar itibariyle akademik kariyer yapamıyorlar. Yönetmelik değişikliklerinin hakkaniyetli olması ve öğretmenlerimizin mağduriyetini giderecek şekilde yapılması gerekirken bir de kontenjan sayıları düşürüldüğü için belli mağduriyetler oluşuyor. İl dışı tayin hakkı elde edememiş öğretmenlerimiz için şartlar doğrultusunda yeniden kontenjan ayrılmasını talep ediyorlar. Onların taleplerine göre bakanlığın çözüm arayışı içerisine girmesi ve mağduriyetleri sonlandırması emekçi öğretmenler adına dile getiriyoruz” dedi. Ankara - Fatih Karagöz

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