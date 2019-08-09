Öğretmenlik vicdan işi

MillÎ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Öğretmenlik ateşten bir gömlek olmanın ötesinde ateşten bir kaftandır. Öğretmenlik, hayali, şefkati, merhameti, çabası, gayreti, vicdanı olmayanın yapabileceği bir iş değildir” dedi.

MillÎ Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) Türkiye genelinde 79 kente 92 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Atama sonuçları Bakanlığın https://pbsm.meb. gov.tr/sonuc/ internet adresinden öğrenilebilecek. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için Bakanlığın Başöğretmen Salonu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Her bir öğretmen arkadaşımın Millî Eğitim Bakanlığının değerli ve özel bir mensubu, saygın bir bireyi olduğunu bilmelerini özellikle isterim.

Öğretmenlik ateşten bir gömlek olmanın ötesinde ateşten bir kaftandır. Öğretmenlik, hayali, şefkati, merhameti, çabası, gayreti, vicdanı olmayanın yapabileceği bir iş değildir. Öğretmenlik bir geçim vasıtası değildir” dedi. Çocukların sevdikleri öğretmenleriyle daha başarılı olduklarına, bu sebeple şefkatin, merhametin gereğinin daha çok ortaya çıktığına dikkati çeken Selçuk, “Bu duygu ve düşünceler içinde hepinizin bizimle birlikte olmaya can attığınızı biliyorum değerli meslektaşlarım. Bu bağlamda da ülkemiz için daha iyiye, güzele hizmet etme şerefini birlikte paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Atama, 92 alanda 79 ilde

Bakan Selçuk, atamalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Atama 92 alanda 79 ilimizde gerçekleştirilecek. Yani sadece belli bir bölge veya birkaç şehirde değil. Kontenjanların illere göre dağılımında doluluk oranı en düşük il olan İstanbul’u örnek vereyim; 3 bin 658 sözleşmeli öğretmen kontenjanı var İstanbul’da. Bu, bütün kontenjanın yaklaşık yüzde 18’ine denk geliyor. Bu aynı zamanda şunu ifade ediyor; ülkemizin her bölgesinde hizmete hazır olan arkadaşlarımız var.” Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, yeniden öğretmen atamaları olup olmayacağına ilişkin soruya, “Onlar için yine çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onları paylaşacağız sizinle” cevabını verdi.

Atamaların bölgeler bazındaki dağılımı

Atama kapsamında 92 alan, 79 ile dağıtıldı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması içinde 89 kontenjan millî sporculara ayrıldı. 20 bin sözleşmeli öğretmen kontenjanının bölgeler bazındaki dağılımı şöyle oldu: “Marmara Bölgesi’ne 5 bin 701 (kontenjanın yüzde 28,63’ü), Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne 4 bin 435 (kontenjanın yüzde 22,27’si), Doğu Anadolu Bölgesi’ne 3 bin 328 (kontenjanın yüzde 16,21’i), Karadeniz Bölgesi’ne 2 bin 202 (kontenjanın yüzde 11,06’sı), İç Anadolu Bölgesi’ne 2 bin 181 (kontenjanın yüzde 10,95’i), Akdeniz Bölgesi’ne bin 514 (kontenjanın yüzde 7,60’ı), Ege Bölgesi’ne 553 (kontenjanın yüzde 2,78’i).”