Okul alışverişleri öncesi velilere uyarılar

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, "Çocuklarımızı kalitesiz ya da standart dışı ithal kırtasiye malzemelerindeki olası risklerden korumanın en güvenilir yolu alışverişlerde TSE markalı ürünleri tercih etmektir." ifadesini kullandı.

Şahin, yazılı açıklamasında, yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğrenci ve velilere, okul alışverişlerinde dikkat etmeleri gereken konulara ilişkin uyarılarda bulundu.

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle çok sayıda marka ve çeşitte kırtasiye malzemelerinin satışa sunulduğunu belirten Şahin, reyonlarda genellikle çizgi film kahramanlarıyla süslenmiş, albenisi yüksek, renkli kırtasiye ürünlerinin satıldığını hatırlattı.

Şahin, söz konusu ürünlerden bir kısmının markasız ya da üretim yeri belirsiz olmaları nedeniyle çok ucuz fiyatlardan satışa sunulduğuna dikkati çekerek, çocuklar için albenisi, veliler için fiyatları nedeniyle cazip görünen bu ürünlerin sağlık açısından ciddi riskleri beraberinde getirdiğini bildirdi.

Güvenlik standartlarına uygun üretilmeyen ürünlerin kullanıcılar için başta hijyen kaynaklı olmak üzere sağlığın bozulmasına neden olabilecek riskler taşıdığına işaret eden Şahin, velilerin bu risklere karşı okul alışverişi yaparken dikkat etmeleri gereken basit ancak etkili yöntemlerin olduğunu kaydetti.

Şahin, bir ürünün ilgili standarda uygun üretilip üretilmediğinin, dolayısıyla sağlığa zararlı maddeler içerip içermediğinin ancak laboratuvar ortamında yapılan testlerle tespit edilebileceğini ifade ederek, velileri özellikle TSE markalı ürünleri tercih etmeleri konusunda uyardı.