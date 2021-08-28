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28 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Okullar 6 Eylül’e hazır mı?

28 Ağustos 2021, Cumartesi 21:24
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “okullar 6 Eylül’e hazır mı?” diye sorarken, Dr. Armağan Örki, öğrenciler ve ailelerin tedirginliğine dikkat çekti.

6 Eylül’de kapılarını açmaya hazırlanan okulların durumunu, Millî Eğitim Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine getiren Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde öğretmen açığına karşı yeni öğretmen atamalarının yapılıp yapılmayacağını ve ülkemizdeki yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili alınacak tedbirlerin de açıklanmasını istedi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı öncesinde, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e okulların durumuyla ilgili soru önergesi yönelten Gürer, şu sorulara cevap vermesini istedi, “2021-2022 öğretim döneminde eğitim ve öğretim verecek okul ve öğretmen sayısı kaçtır? Öğretmen kadro açığı var mıdır? 2021 -2022 eğitim ve öğretim yılında görev alacak kadrolu, sözleşmeli, vekil öğretmen ve ücretli öğretmen sayısı kaçtır? 2021 yılı içerisinde öğretmen ataması yapılacak mıdır? Piktes projesi kapsamında eğitim alan öğrenci ve eğitim veren öğretmen sayısı kaçtır? Ülkemizde eğitim alan Suriyeli öğrenci sayısı kaçtır? Ülkemizde eğitim alan yabancı uyruklu öğrenci sayısı kaçtır? Azınlık okullarında eğitim alan öğrenci sayısı kaçtır? Yurt dışında görevli olan Öğretmen sayısı kaçtır? MEB’in yurt dışında eğitim verdiği okul sayısı kaçtır?”  

Öğrenciler ve aileler tedirgin

Ekonomiden siyasete, sosyal yaşamdan spora olduğu gibi eğitim öğretim alanında da değişikliklere yol açan salgın boyunca kapanmalar Dünya’nın birçok yerinde kendisini gösterdi. Kuşkusuz Türkiye’de de salgının kendisini göstermeye başlamasıyla birlikte Mart 2020’de eğitime ara verilme durumunda kalındı. Bu süreçte kimi zorluklara rağmen eğitim – öğretim süreci başarıyla devam etmiş ve aşılamalarda kat edilen yolla, Eylül 2021’de tekrar yüz yüze eğitime devam edileceği kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı tarafından duyuruldu. Yeniden okullarına kavuşacak olan öğrencilerin de velilerin de yaşadıkları tedirginlikler kaçınılmaz. Velilerdeki tedirginliğin en aza indirilmesi ve çocukları bu yeni sürece hazırlanması için bilinmesi gerekenleri İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadî İdarî ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Armağan Örki anlattı, “1,5 sene boyunca alışılagelen bir durumdan yepyeni bir duruma geçiş her zaman sancılıdır. Özellikle normalden anormale, sonrasında ise Eylül 2021 itibariyle tekrar normale dönüş düşünüldüğünde bu “yeni durumun” önemi daha iyi anlaşılabilmektedir. Dolayısıyla tek tedirgin olanın kendi çocuğunuz veya kendiniz olmadığını, bunun toplumsal bir boyutta olduğunu unutmamakta fayda var’’ 

Etiketler: okul, 6 Eylül
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