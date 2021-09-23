Okullar açık kalmalı

Video konferans yöntemiyle düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda salgının seyrinin, özellikli bazı grupların salgın karşısındaki yeni durumunun, okullardaki seyrin ve aşı programının değerlendirildiğini belirtti.

Bakan Koca, “Son 3 haftayı içine alan dönemde artan hareketlilik ile birlikte vak’a sayılarında yaşanan artış, kontrolü güç sınırlara yaklaşıyor. Salgının başladığı günden bu yana bildiğimiz üzere hastalığı kapan bir kişi yaklaşık 3 kişiye bulaştırıyor. Bu durum salgının kontrol altına alınmasını güçleştirmeye devam ediyor. Kayıplarımız benzer şekilde yüksek seyrediyor” bilgisini paylaştı.

“ANNE ADAYLARIMIZ AŞILARINI OLMALI”

Koca, Bilim Kurulu’nun, bağışıklık sistemi zayıf vatandaşları özel olarak ele aldığını ve aşı olma durumlarını değerlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti: “Bu durumda olan vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamak üzere özel bir çalışma yürütüyoruz. Benzer durumda gebelerimizin de hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu salgının seyrinde yeni bir durum. Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha bilim kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar.”