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7 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

Okullar açılmaya hazır mı?

07 Temmuz 2020, Salı 22:16
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı ‘Covıd-19 Salgın Yönetimi Ve Çalışma Rehberi’nin okullarla ilgili bölümündeki uyarı ve tavsiyeleri değerlendirdi.

MEB’in tip projelerine göre sınıflarımızın anaokulu/ilkokullarda 48 metrekare, ortaokul/liselerde 56 metrekare olduğunu söyleyen Geylan, “Şu halde anaokulu/ilkokullarımızda 12 ve ortaokul/liselerimizde 14 öğrenci olmalıdır. Sınıf mevcutlarının çok kalabalık olduğu şu anki durumda bu nasıl mümkün olacaktır?” diye sordu. İkili eğitim önerisinin de genel bir çözüm olmayacağına vurgu yapan Geylan, “Özellikle nüfusun yoğun olduğu il ve bölgelerimizde önemli sayıda okulumuz zaten ikili eğitim yapmaktadır. Dolayısıyla bu da genel bir çözüm olamayacaktır” dedi.

28 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Rehberde,  okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı” denildiğini hatırlatan Geylan, “Şu halde anaokulu/ilkokullarımızda 12 ve ortaokul/liselerimizde 14 öğrenci olmalıdır. Sınıf mevcutlarının çok kalabalık olduğu şu anki durumda bu nasıl mümkün olacaktır? İkili eğitim önerisi getirenlere de şunu söylerim ki; özellikle nüfusun yoğun olduğu il ve bölgelerimizde önemli sayıda okulumuz zaten ikili eğitim yapmaktadır. Dolayısıyla bu da genel bir çözüm olamayacaktır” dedi. Bazı okullarımızda İŞKUR marifetiyle çalıştırılan personelin 1 Ekim tarihi itibariyle göreve başlayacaklarını, oysa okulların bu sene 31 Ağustos itibariyle açılacağını ifade eden Geylan,  “Okulların açılması, üniversitelerimizi de dahil ettiğimizde, eğitim çalışanı ve öğrenci olarak yaklaşık 28 milyonluk bir kitleyi doğrudan ve dolayısıyla tüm toplumu ilgilendiren bir süreçtir. Bu sürecin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiye ve talepleri doğrultusunda en doğru şekilde yürütüleceğine inanıyoruz” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi

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