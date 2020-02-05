ÖSYM, 2020 YKS kılavuzunu yayınladı

2020 YKS kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından erişime açıldı. Üniversite maratonunun başlangıcı olacak olan sınava katılacak binlerce aday Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ile ilgili detaylara ulaştı.

ÖSYM’den yapılan açıklamada yer alan ifadelerse şöyle; 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Haziran 2020 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2020 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN? Sınava başvurular, 06 Şubat- 03 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 06 Şubat 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. YKS kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/kilavuz05022020.pdf

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