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28 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

ÖSYM Başkanı Aygün'den 'YKS' değerlendirmesi

28 Haziran 2020, Pazar 20:34
ÖSYM Başkanı Aygün, "Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl önceki yıllarda yapılan sınavlarda alınan tedbirlere ek olarak koruyucu önlemler de hayata geçirildi." dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Kovid-19 salgını nedeniyle önceki yıllarda yapılan sınavlarda alınan tedbirlere ek olarak koruyucu önlemlerin hayata geçirildiğini belirterek, "Böylesi hassas bir dönemde, böylesi büyük bir organizasyonda, dezenfekte işlemlerinden maskeye kadar alınan önlemlerle ilgili her konu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüşleri alınarak titizlikle incelendi ve sınavlar bu önlemler doğrultusunda uygulandı." dedi.

Aygün, 2020-YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testinin (TYT) dün tamamlanmasının ardından, bugün gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testinin (YDT) sona ermesi üzerine AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

YKS'ye 2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğunu hatırlatan Aygün, "Sınav, Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa dahil olmak üzere 188 sınav merkezinde gerçekleştirildi. YKS'de toplam 714 bin 181 sınav görevlisi yer aldı. 1 milyon 788 bin 694 adayın başvurduğu AYT oturumunda, 291 bin 932 sınav görevlisi, 128 bin 211 adayın başvurduğu YDT'de ise 29 bin 303 sınav görevlisi yer aldı." bilgisini verdi. 

Sorumlu ve bilinçli davranan adaylara teşekkür

Aygün, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl önceki yıllarda yapılan sınavlarda alınan tedbirlere ek olarak koruyucu önlemler de hayata geçirildi. Böylesi hassas bir dönemde, böylesi büyük bir organizasyonda, dezenfekte işlemlerinden maskeye kadar alınan önlemlerle ilgili her konu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüşleri alınarak titizlikle incelendi ve sınavlar bu önlemler doğrultusunda uygulandı. Aldığımız tedbirlere uyarak sınav görevlilerimizin yönlendirmelerine göre hareket eden tüm adaylarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sınav binalarında aldığımız önlemlere saygı göstererek binaların dışında herhangi bir kalabalık oluşmaması için çaba harcayan, sorumlu, bilinçli ve bizimle iş birliği içerisinde hareket eden tüm aday yakınlarına da selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu zorlu süreçte bu büyük sınavın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında önemli katkı sunan İçişleri Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, Sınav Koordinasyon Kurulunda bulunan valilerimize, rektörlerimize, kaymakamlarımıza, belediyelerimize, milli eğitim müdürlüklerimize, nüfus müdürlüklerimize, emniyet müdürlüklerimize, jandarma komutanlıklarımıza, sınav koordinatörlerlerimize, sınav merkezlerimizde görev alarak katkı sağlayan tüm sınav görevlilerimize ve süreçlerin başından itibaren başarılı şekilde tamamlanması için özveriyle gayret gösteren tüm ekibime şükranlarımı sunuyorum.”

Sokağa çıkmayarak adaylar için evde kalan tüm vatandaşlara ve destek sunan herkese içtenlikle teşekkür eden ÖSYM Başkanı Aygün, sınav sonuçlarının ‪28 Temmuz‬'da açıklanacağını sözlerine ekledi.

AA

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