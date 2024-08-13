ÖSYM’den ilk: Yeni sınav geliyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından ilk defa Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı Sınavı gerçekleştirecek.

Sınav tarihi ise 24 Kasım olarak açıklandı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile ÖSYM arasında imzalanan protokol çerçevesinde “2024 yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı” Ankara’da yapılacak. Sınava ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenleri katılabilecek. AA

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