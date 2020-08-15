Özel okullar uzaktan eğitime başlıyor

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, "Özel okullarımız her türlü koşulda yüz yüze de olsa uzaktan da olsa eğitim vermeye hazır. Okullarımızla da öğretmenlerimizle de yeni eğitim öğretim yılına hazırız." dedi.

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) aldığı karar doğrultusunda isteyen özel okulların 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacağını anımsattı. Her özel okulun uzaktan eğitime ilişkin çalışmalarını bağımsız şekilde yürüttüğünü belirten Dal, bu dönemde özel okulların varlığını sürdürebilmesi için ciddi bir altyapıya sahip olması gerektiğini söyledi. Özel okulların mart ayından itibaren uzaktan eğitime başladığını hatırlatan Nurullah Dal, "Tatil süresince de özel okullar ciddi yatırımlar yaptı. Okulların, altyapı eksiklikleri tamamlandı, internet için sunucular yenilendi, yeni programlar alındı ve uzaktan eğitimi daha nitelikli hale getirmek için adımlar atıldı." diye konuştu.

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