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Özel okullara ilgi artıyor

23 Şubat 2020, Pazar 19:22
Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Çevik, özel okula giden öğrenci sayısının 2019-2020 eğitim-öğretim sezonunda 1,5 milyonu bulduğunu söyledi.

Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, "Küçük de olsa yaşanan problemler ve oluşturulmaya çalışılan tüm olumsuz havaya rağmen özel okullara giden kişi sayısı 1,5 milyonu buldu." ifadelerini kullandı.

Bilgi Koleji'nin kurucusu da olan Çevik yaptığı açıklamada, ülke genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki özel okul sayısının 11 bini aştığını ve bu sayının her geçen gün arttığını belirtti.

Özel okula giden öğrenci sayısının 2018-2019 eğitim-öğretim sezonunda 1,4 milyona yaklaştığını ifade eden Çevik, söz konusu sayının 2019-2020 eğitim-öğretim sezonunda 1,5 milyonu bulduğunu kaydetti.

Çevik, özel okulların 2019 yaz sezonunda ciddi olumsuz haberlerle gündeme geldiğini hatırlatarak, bazı kurumların yanlış planlama ve strateji nedeniyle ekonomik problemlerle karşı karşıya kaldığını anımsattı.

Ahmet Çevik, "Ancak sayıları 11 bini bulan özel okullar içerisinde sorunlu okul sayısının oranının yüzde 1'i geçmediğini ifade etmiştik. Nitekim dediğimiz gibi oldu. Özel okullar oluşturulmaya çalışılan tüm olumsuz havaya rağmen yollarına tam gaz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Özel okullara temkinli yaklaşılıyor ancak ilgi sürüyor"

Çevik, küçük de olsa yaşanan problemler ve oluşturulmaya çalışılan tüm olumsuz havaya rağmen özel okullara giden kişi sayısının 1,5 milyonu bulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yılın ilk ayları özel okulların kayıtlarının yapıldığı, bursluluk sınavlarının gerçekleştirildiği dönemlerdir. Bu sınavlar ve kayıtlar için çok ciddi başvuru var. Özellikle bursluluk sınavlarımıza katılan kişi sayısı neredeyse katlanarak artıyor. Mesela Bilgi Koleji olarak bizim bursluluk sınavlarımıza kontenjanımızın 15 katı talep geldi. Veliler geçen yıllara nazaran daha sorgulayıcı, temkinli ve irdeleyici yaklaşıyor ancak özel okullara ilgileri sürüyor. Burada yeni kayıtlarda veliler, okulla ilgili araştırma yapmak için, süreci biraz daha uzun tutuyor. Eskisi gibi gözü kapalı gidip kayıt yaptırmıyor."

Çevik, velilerin temkinli yaklaşmalarında haklı olduklarını belirterek, hiçbir velinin eğitim-öğretim sezonunun ortasında çocuğunun sıkıntı yaşamasını istemeyeceğini bildirdi.

"4 yıllık kayıt yapma imkanı sunulmalı"

Ahmet Çevik, her yıl okullarda kayıt yenileme yapıldığını kaydederek, "Özel okullar bir yıl kayıt alabiliyor. Ancak burada bir kademeye, 4 yıla kayıt yaptırma imkanı sunulmalı. Mesela ortaokula, liseye kayıt yaptıran öğrencinin 4 yıl oraya gitmesi gerekiyor. Yani 4 yıllık kayıt yapma imkanı sunulmalı. Bu uygulamanın çok yararlı olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bazı veliler sadece maddi kriterlerle çocukların okullarını her yıl değiştirebiliyor, çok ufak-tefek indirim sunan okullara çocuklarını alabiliyor. Bu da çocuğun eğitimine olumsuz yansıyor." ifadelerini kullandı. 

AA

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