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10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Pandemi sonrası çocuklar okula nasıl hazırlanmalı?

10 Temmuz 2021, Cumartesi 19:13
Okul müdürü Yılmaz Uçak pandemi sonrasında çocukların okula nasıl hazırlanması gerektiği konusunda bilgi verdi.

BÜMED MEÇ Okulları Okul Müdürü Yılmaz Uçak, koronavirüs salgınının çocuklar üzerindeki etkilerinden bahsederek şunları aktardı, “Özellikle de eğitim öğretim faaliyetlerinin online platformlara taşınmasıyla çevrimiçi olarak okula gidilen bir durumla karşı karşıya kaldı çocuklarımız. Bu yeni dünya ve eğitim düzenine çok hızlı adapte olmuş olsalar da eğitim öğretim faaliyetlerinin yerini yüz yüze kadar hiçbir şeyin tutamayacağı da hepimizce bilinen bir gerçek.  Bu sebeple bir an önce gerekli tedbirlerin alınarak çocuklarımız için hayatı normale döndürmemiz gerekiyor. Yaz sonu ise bütün okullarımızın öğrencilerimize kapılarını açmasını ümit ediyorum. Peki, bu kadar uzun süredir okullarından, öğretmenlerinden, arkadaşlarından kısacası sosyal ortamlarından ayrı kalmış öğrencilerimiz süreci nasıl yönetecekler? Bizler bu konuda onlar için neler yapmalıyız ki kaygı durumlarını ve heyecanları kontrol edilebilir hale getirebiliriz?

Sabırlı, soğukkanlı ve hoşgörülü tutumu elden bırakmayın

Öncelikle hepimiz Covid güvenlik tedbirlerini çocuklarımızda kaygı düzeylerini arttırmadan almaya devam etmeliyiz. Dönecekleri okullarında da  okul yönetimlerinden Covid-19 tedbirlerinin ne düzeyde ve nasıl uygulandığını danışarak öğrenmeliyiz. Endişelerimiz hakkında onlarla konuşalım; bütün aile fertlerinin bulunduğu bir toplantıyla endişeleri, heyecanları, korkuları hakkında paylaşım yapmalarına izin verin. Uyku ve beslenme alışkanlıklarını düzene koymaya çalışın; Pandemi sürecinde hepimizde olduğu gibi çocuklarımızda da bu düzenler kayboldu. Özellikle de bilgisayar ve ekran karşısında fazla vakit geçiren çocuklarımızın alışkanlıkları tamamen değişti. Okula dönüş sürecinde en az iki hafta öncesinde okul rutin saatlerine göre uyku ve yemek saatlerini planlamaya çalışın. Okul rehber öğretmenleriyle iletişime geçin; Okulların sizler için hazırlanmış, konuya ilişkin bilgilendirme yazılarını mutlaka isteyin. Her şeyin bir gecede değişmesini beklemeyin, kısa gibi gözükse de çocuklarımızın dünyasında uzun ve zor bir süreç yaşanmakta. Ve en önemlisi de hepimiz alışık olmadığımız bu yaşam biçimine karşı direnç gösterme eğiliminde bulunabiliriz. Sabırlı, soğukkanlı ve hoşgörülü tutumunuzu elden bırakmayın.

Etiketler: pandemi, çocuk, okul
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