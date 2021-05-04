Şimdiden huzurlu bayramlar

Can Kardeş Dergisi, 376. sayısında bayramı coşkuyla karşılarken, bayramınız mutlu, huzurlu ve sağlıklı geçsin diyor.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

seyhan@ye­ni­as­ya.com.tr

Can Kardeş Dergisi, 376. sayısında bayramı coşkuyla karşılıyor. Dergi, okurlarına bayram sevincini kaybetmeden, neşeli bir kapak dosyası hazırladı. İnci Karaman’ın kaleme aldığı, “Mutlu ve Sağlıklı Bayramlara” başlıklı yazısında geçmişte imkânsızlıklarla yaşanan bayramlardan şimdiki bayramlara bir hatırlatma yapıyor. Derginin sevilen karakterlerinden Arif, Kadir Gecesi’nin heyecanını sizlerle paylaşıyor. Kur’ân’ın indiği bu kutlu gecenin faziletini, babası ile Arif’in tatlı sohbetinde okuyacaksınız.

BAYRAM BİZİM NEYİMİZ OLUR?

Derginin hikâye yazarı Mehtap Yükselten, “Ağacın sürprizi” başlıklı yazısında bahar mevsiminin insana hatırlattıklarını akıcı bir üslûpla size aktarıyor. İrem Demir’in kaleme aldığı Hayvanlar Âlemi’nde bu ay, küçük, yeşil ve sevimli kurbağayı konuk ediyor. Etkinlik köşesinde Şule Gülgün, okurlarına “bayram hediyesi” hazırlıyor. Mikrofon Sende köşesinde, Berfin Karakoyun çocuklara mikrofon uzatıp sordu: “Bayram bizim neyimiz olur?” Birbirinden ilginç ve eğlenceli cevaplar için haydi sayfaları çevirmeye başlayın.

MÜZELERE ONLİNE VE ÜCRETSİZ ZİYARETE BUYURUN

Ne Haber köşesinde, Kübra Örnek Korkmaz’dan çocuklara müjde! 18-24 Mayıs Müzeler Haftası olması dolayısıyla evinizden ücretsiz ve online olarak gezebileceğiniz müzeleri sizlerle paylaşıyor.

Ayşenur Özer’in yazıp çizdiği Asya ile Zamana Yolculuk’ta ise Asya karakteri, Fatih Sultan Mehmet ile tanışıyor. Bizim Can, Uçan Çocuk, Vız Vız Arı yepyeni maceraları ile derginizde yerini aldı.

Kelime Dağarcığı ile unutulan bazı kavramları hatırlarken, Esmaü’l-Hüsna’da ise Allah’ın 99 ismini sizlere aktarıyor. Fenlerin Dili ile kâinatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığını anlarken, Zeynep sizi keşif yolculuğuna çıkarıyor.

EVDE KAL, SAĞLIKLA KAL

Ahmet Çakıl’ın hazırladığı mizah sayfası Şenlik, güldürürken düşündürüyor. Çizgilerle Kıssa, Bilmece- Bulmaca Genç Yazar Çizerler... Bu ve daha fazlası için Can Kardeş’i takip etmeye devam edin! Evde kalın, kitap okuyun. Evde kalın, dergi okuyun. Can Kardeş okumak bir ayrıcalıktır. Hepinize şimdiden “Mutlu ve huzurlu bayramlar!”