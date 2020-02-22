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22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Sınıfta kalma geri geliyor

22 Şubat 2020, Cumartesi 12:06
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokul ve liselerde sınıfta kalmayı yeniden getireceklerini söyledi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıfta kalmanın kaldırılmasıyla eğitimde kalitenin düştüğünü belirtti. Selçuk, bu sebepten  gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren ortaokul ve lisede sınıfta kalmanın geri getirileceğini açıkladı. 

AKP 2012 yılında çıkardığı bir yönetmelik ile ilkokul dahil ortaöğretimlerde sınıf tekrarını kaldırmıştı. Eğitimciler, sınıfta kalmanın kaldırılması halinde eğitimde kalitenin düşeceği uyarısında bulunmuştu.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ilkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmıyor. Yani ilk 4 sınıfta, kalma yok.

Ortaokullarla ilgili yönetmelik maddesi şöyle: “Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir.”

Ancak uygulamada ortaokulda da sınıf tekrarına bırakılan öğrenci olmuyor.

Lisede başarısız dersi de olsa öğrencinin yıl sonu başarı puanı 50 ise zayıf derslerine bakılmadan sınıf geçiyor. Bir öğrenci toplam 6 dersten başarısız olsa bile bir üst sınıfta okuyabiliyor.

Etiketler: sınıfta kalma
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