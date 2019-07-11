Teneffüsler uzadı

Yönetmelikte yapılan değişiklikle daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan ilköğretim okullarındaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı.

MillÎ Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran kanunun ardından ilgili yönetmelik yeniden düzenlenirken daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan ilköğretim okullarındaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı. “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Bakanlık, yeni düzenlemesiyle okul öncesi eğitim kurumlarında ikili eğitim yapılması zorunluluğunu kaldırdı. Buna göre, okul öncesi kurumlarda güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, faaliyet, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde 50’şer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim (tam gün) yapılacak. Ancak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılamamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunluğu olacak.

Teneffüs saatleri uzatıldı

Bir ders saati süresinin eskisi gibi 40 dakika olduğu ilköğretim kurumlarının teneffüs sürelerine ilişkin düzenleme yapıldı. Yönetmelikte yapılan değişiklikle çocuğun sosyal gelişimine katkı sağlayan teneffüs süreleri uzatıldı. Daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan okullardaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.

Anaokuluna ve ilkokula başlama yaşı

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılacak. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fizikî imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilecek.

Sosyal medyada izinsiz yayın yapana kınama verilecek

Bakanlığın yeni mevzuatında öğrencilerin kınama yaptırımını gerektiren davranışları düzenleyen hükümlerine de yeni madde eklendi. Buna göre, daha önce kınama gerektiren fiiller arasında sayılan, “okul içinde izinsiz görüntü ve ses kaydetmek” şeklindeki madde, “bilişim araçları ya da sosyal medya kanalıyla kişilik haklarını ihlâl edecek şekilde izinsiz ses ya da görüntü kaydetmek veya yayınlamak” olarak yeniden düzenlendi.