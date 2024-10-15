Tercih bile yapmadılar

ÜNİVERSİTEYE GİRME HAKKI KAZANAN ADAYLARDAN YÜZDE 39.38’İNİ OLUŞTURAN, 1 MİLYON 85 BİN 96’SI HİÇ TERCİH YAPMADI, 638 BİN 622’Sİ YERLEŞTİRİLDİ AMA KAYDINI YAPTIRMADI.

ÖSYM, son 3 yıldır üniversite yerleştirme sonuçlarını farklı metotla yapıyor. Sınava giren aday sayısı, tercih yapan aday sayısı ve okul türlerine göre üniversite kazanan aday sayısı ayrı ayrı sınıflandırılıyor. Yükseköğretime Kabul Sınavı’na (YKS) girip kazandığı halde tercih yapmayan aday sayısı bu yıl rekor kırdı. ÖSYM’nin verileri Türkiye’nin umudu gençliğin içler acısı halini ortaya koydu: 2024 YKS’ye toplam 3 milyon 36 bin 945 aday başvuru yaptı, sınava girenlerin sayısı 2.9 milyonda kaldı. 2 milyon 755 bin 301 aday yerleşmeye hak kazandı. 1 milyon 670 bin 205’i tercih yaptı. Üniversiteye girme hakkı kazanan adaylardan yüzde 39.38’ini oluşturan, 1 milyon 85 bin 96’sı hiç tercih yapmadı, 638 bin 622’si yerleştirildi ama kaydını yaptırmadı. Sözcü’nün haberine göre son 3 yılda bir fakülte kazandığı halde ‘Yoksulluk, yüksek kiralar, eğitim maliyeti ve beslenme’ başta olmak üzere birçok nedenle üniversiteye kayıt yaptırmayan öğrenci oranı zirve yaptı. Bu oran 2022’de yüzde 26.5 iken bu yıl yüzde 39.3’e çıktı. Üniversite sınavını kazanan her 100 öğrenciden yaklaşık 40’ı kayıt yaptırmadı.

Haber Merkezi