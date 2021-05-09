TTB: Okullar tekrar acılsın

Türk Tabipleri Birliği, çocukların salgının yayılımında tehlikeli olmadığını ifade ederek, öğretmen aşılamalarının yapılması ve okulların tekrar açılması çağrısında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Okul Sağlığı Çalışma Grubu, Covid-19 döneminde okulların tekrar açılması çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Devletin görevini yapmasını, gerekli tüm önlemleri alarak öncelikle okul öncesi eğitim kurumlarını, ilkokulları, köy ve belde okullarını ve özel eğitim merkezlerini, ikinci olarak ortaokulları, üçüncü olarak liseleri güvenli olarak açmasını ve açık tutmasını talep ediyoruz” denildi. TBB, salgın yönetiminin okulları kapatmasının “çocuklarda yol açtığı olumsuz sonuçlara dikkat çekmek ve okulların önlemler alınarak açılması çağrısı yapmak” amacıyla çevrimiçi basın toplantısı düzenledi.

TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Tomris Cesuroğlu, bilimsel verilere göre çocukların Covid-19 sebebiyle tehlikede olmadığını ve virüsün toplumda yayılımında tehlikeli olmadığını söyledi.

Basın açıklamasını okuyan Cesuroğlu, Covid-19 döneminde “öğretmenlerin aşılamalarının yapılması, çocukların ve gençlerin temaslı izlemi ve test uygulamalarının daha sıkı yapılması, dersliklerin ve öğretmen odalarının havalandırılması, penceresi açılmayan dersliklerin sınıf olarak kullanılmaması ve verilerin şeffaflıkla paylaşılması gerektiğini” kaydetti.

“Çocuk gelişimi sekteye uğradı”

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Dr. Koray Başar, salgın yönetiminde alınan tedbirlerin psikososyal etkilerinin en az tedavi süreci kadar önem taşıdığına dikkat çekti. Başar çocukların bedenî, zihnî, ruhî ve insan ilişkilerindeki gelişimi için okulun büyük önem taşıdığını kaydetti.

Euronews’deki habere göre Çocuk Romatoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur pandemi döneminde çocuk gelişiminin büyük sekteye uğradığını dile getirirken, çocukların fiziksel aktivitelerini özgürce sağlayabilecekleri adımların derhal atılması gerektiğini söyledi.