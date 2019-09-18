"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Türkiye'de üniversite sayısı 3 kat arttı, nitelik azaldı

18 Eylül 2019, Çarşamba 14:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "En büyük adaletsizlik eğitim öğretim hayatındaki adaletsizliktir. Çünkü bunun telafisi çok zordur" dedi.

Erdoğan konuşmasında üniversite rektörlerini de uyarırken, "Bazı üniversitelerimiz istediğimiz yere ulaşamamış noktada. Rektörlerimizden çok daha fazla gayret bekliyorum. Rektör atama kriterlerimizi çok daha yükseğe çıkaracağımızı da belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'Eğitim konusunda mümkün olan en iyi imkanları sağlamanın gayreti içindeyiz'

Bireysel ve kurumsal başarı ödüllerine layık görülen bilim insanları ve üniversiteleri de tebrik eden Cumhurbaşkanı, en büyük adaletsizliğin eğitim öğretim hayatındaki adaletsizlik olduğunu belirterek, bu adaletsizliğin telafisinin çok zor olduğunu kaydetti.

'Türkiye'de 8 milyon üniversiteli var, Almanya'da 3 milyon'

Türkiye'nin yükseköğrenim alanında da özellikle son 17 yılda çok büyük bir başarıya imza attığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversite sayısının 76'dan 207'ye, öğrenci sayısının 1,6 milyondan 8 milyona yükselmiş olması bu başarının en bariz ifadesidir" dedi.

Almanya'da yükseköğrenim çağındaki öğrenci sayısının 3 milyon olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bizde 8 milyon. Almanya'nın nüfusu bizim nüfusumuzla hemen hemen aynı. Sayın Şansölye bunu öğrenince 'Ben bunu bilmiyordum' dedi. Nitelik noktasında aşmamız gereken şüphesiz ki bir mesafe var ama dikkat edin öğretim üyelerimizin de sayısını da sürekli artırıyoruz.

'Her öğrenci üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye de bir şey yok'

Kendi lise çağında, üniversiteye girmedeki oranın onda bir olduğunu şimdi neredeyse tamamının üniversiteye girebildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi birileri şunu diyor, 'Girecek de ne olacak?' Çok şey olacak. Allah'ın izniyle bu 8 milyon üniversiteli diyorum ya, işte bu 8 milyon üniversiteli işi tam manasıyla kavradığı zaman... 'Efendim işte işsizlik var', olabilir, her üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye de bir şey yok. Bunu dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız."

'Bazı üniversitelerimiz hala beklediğimiz yere ulaşamamış'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm rektörlere ve özellikle yeni kurulan üniversitelerin rektörlerine üstlendikleri görevin ağırlığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Her yerde olduğu gibi üniversitede de iyi bir yönetici, 4 yılda kurumunu çeyrek asır ileriye taşıyabilir. Bu şekilde gerçekte takdire şayan sıçramalar gerçekleştiren üniversitelerimiz olduğunu da biliyorum. Ancak bazı üniversitelerimiz hala kendilerinden beklediğimiz yere ulaşamamış durumda. Rektörlerimizden özellikle üniversitelerle şehri bütünleştirme konusunda çok daha fazla gayret göstermelerini bekliyorum. Önümüzdeki dönemde rektör atamalarımızın kriterlerini çok daha yükseğe çıkartacağımızı ve adayları akademik ve idari bakımdan çok sıkı bir inceleme sürecinden geçireceğimizi de belirtmek istiyorum."

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, eğitim, üniversite, Almanya
Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan Modi'ye uçuş izni vermedi

    Mağduriyetler acilen giderilmeli

    Almanya, Suudi Arabistan'a silah ihraç etmeye devam edecek

    Suudi Arabistan: Aramco saldırısında İran'ın rolünü kanıtlayacağız

    Diyanet’ten ‘hediye’ açıklaması

    Liberya'da yatılı okulda yangın çıktı: 30 ölü

    Rejim İdlib'e saldırmaya devam ediyor

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den "FETÖ" suçlamalarına sert tepki

    AYM: Yolsuzluk soruşturmalarına yayın yasağı basın özgürlüğünün ihlalidir

    AP'de Brexit anlaşması karara bağlandı

    Sınır ihlali yapan Yunan askerler hakkında soruşturma tamamlandı

    Türkiye'de üniversite sayısı 3 kat arttı, nitelik azaldı

    AP'den Keşmir'de diyalog çağrısı

    Diyarbakır'da PKK'ya ait 6 milyon 718 bin Hint keneviri ele geçirildi

    HDP'li Karayazı Belediyesi'ne kayyum atandı

    Toplumdaki gelir dağılımı eşitsizliği arttı

    Çocukları zorla dağa kaçıranlara müebbet hapis cezası verilecek

    Pençe-3 Harekatında yeni safhaya geçildi

    Netanyahu mecliste çoğunluğu elde edemedi

    İmamoğlu: Televizyon dizisine sponsor olmak belediyenin işi mi?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Putin'den tarihi ve acı mesaj
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    En çok Türkiye etkilenecek
    Genel

    İmamoğlu: Televizyon dizisine sponsor olmak belediyenin işi mi?
    Genel

    Yeter artık ey Sisi
    Ahmet BATTAL

    Bataklığın ilacı: AB demokrasisi
    Süleyman KÖSMENE

    Çiçekte saklı nimetler
    Raşit YÜCEL

    Sokrat neyi arıyordu?
    📷
    Genel

    Mülteci bir fotoğrafçının gözünden Filistin... Bir fotoğraf savaşı bitirebilir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.