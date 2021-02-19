Ücretli öğretmenler atama istiyor

Ankara Ulus Meydanı’nda toplanan ücretli öğretmenler, atamalarının yapılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Ücretli Öğretmenler Tek Platformu üyeleri, Cumhurbaşkanı ve devlet yetkililerinden kadro talebinde bulundu. VOA Türkçe’ye konuşan Ücretli Öğretmenler Tek Atama Platformu Başkanı Levent Atasoy “Devletin verdiği bütün görevlerde çalıştık, çalışma şartlarımız çok ağır, aldığımız maaş asgari ücretin çok çok altında. Öğretmen olarak hiçbir özlük hakkımız yok” diyerek mağduriyetlerin giderilmesini istedi. Basın açıklaması için Aksaray’dan gelen Atasoy, “Devletimiz hiçbir meslek grubunda ücretli meslek erbabını çalıştırmıyor. Sadece öğretmenler için ücretli kavramı var. Arkadaşlarımıza kadro vererek atama yapılmasını istiyoruz” dedi. Atama bekleyen bir başka ücretli öğretmen Leman Aydın da “KPSS’de 100 puan da alsam atamam gerçekleşmiyor. Herhangi bir iş güvencemiz yok, sosyal haklarımız yok. Herhangi bir gün işimize son verilebiliyor. Emeklilik hakkımız yok” diyor..