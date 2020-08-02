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'Üniversite mezunlarının yüzde 42'si iş bulamıyor'

02 Ağustos 2020, Pazar 16:59
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin de verilerini kullandığı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği'nin verilerine göre, Türkiye genelindeki üniversite mezunlarının yüzde 42'si mezun olduktan sonra iş bulamadı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin verilerinden yararlandığı ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan '2019-2020 URAP Dünya Sıralaması'nda Türkiye’den en iyi performansı gösteren ilk 4 üniversiteden mezun olanların iş bulma olanaklarına ilişkin de dikkat çekici veriler bulunuyor.

Derneğin anketine katılan Hacettepe Üniversitesi mezunlarının yüzde 47.46’sı mezun olduktan sonra çalışamadığını, yüzde 28.81’i 6 ayda iş bulduğunu, yüzde 6.21’i 6-12 ay arasında iş bulabildiğini ve yüzde 14. 12’si mezun olmadan önce işe başladığını belirtti. İstanbul Üniversitesi mezunlarının yüzde 44.33’ü mezun olduktan sonra işe başlayamadığını, yüzde 27.67’si 6 ay içinde iş bulduğunu, yüzde 7.67’si 6-12 ay arasında iş bulduğunu ve yüzde 16.33’ü mezun olmadan önce işe başladığını söyledi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunlarının yüzde 23.49’u mezun olduktan sora iş bulamadı, yüzde 37.25’i 6 ay içinde iş bulabildi, yüzde 7.72’si 6-12 ay içinde iş buldu, yüzde 27.85’i mezun olmadan önce işe başladı. ODTÜ’den mezun olanların yüzde 28.61’i mezun olmadan önce işe başlarken, yüzde 16.14’ü mezun olduktan sonra işe başlamadı, yüzde 37.41’i 6 ay içinde işe başladı, yüzde 13.69’u 6-12 ay arası bir zamanda iş bulabildi.

Etiketler: üniversite mezunları,
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