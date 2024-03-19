Üniversiteden kaçış

GENÇLER, ÜLKEDE YAŞANAN EKONOMİK KRİZ YÜZÜNDEN YÜKSEKÖĞRENİMİ YARIDA BIRAKARAK AİLELERİNİN YANINA DÖNMEK ZORUNDA KALIYOR.

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerini zorlaştırıyor. Gençler, yükseköğrenimi yarıda bırakarak ailelerinin yanına dönmek zorunda kalıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 2024 yılında başvuran aday sayısı, geçen yıla göre yüzde 13.91 oranında azaldı. 2018-2022 yılları arasında ülke genelinde 1 milyon 957 bin öğrenci eğitimini bırakarak üniversiteden ayrıldı. Cumhuriyet’ten Figen Atalay’a konuşan eğitim uzmanı Alaaddin Dinçer, “Veriler, gençliğin üniversite umutlarında büyük bir kırılma yaşandığını ortaya koyuyor. Üniversiteden ayrılma nedenleri arasında ekonomik kriz nedeniyle işsizlik ve yoksullaşma ilk sırada geliyor” dedi. Bu yılki YKS’ye 3 milyon 36 bin 747 adayın başvuru yaptığını anımsatan Dinçer, geçen yılki başvurunun 3 milyon 547 bin 445 olduğuna işaret etti.

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