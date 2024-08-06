"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Üniversitelerde vahim tablo

06 Ağustos 2024, Salı 00:12
HER ŞEHİRDE ÜNİVERSİTE AÇAN AKP, PROFESÖR BULAMADI. 6 BİNİ AŞKIN BÖLÜMÜN 1453’ÜNDE PROFESÖR, 1050’SİNDE DOÇENT YOK. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE İSE BİRÇOĞUNUN VERİLERİ YETERLİ OLMADIĞI İÇİN KAÇ BÖLÜMDE PROFESÖR YA DA DOÇENT OLMADIĞI BİLİNMİYOR. AYRICA HUKUK FAKÜLTELERİNİN 6’SINDA TEK BİR TANE PROFESÖRÜN BİLE YER ALMADIĞI BİLDİRLDİ.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri sona erdi. Yüz binlerce aday, yerleştirme sonuçlarını beklerken ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yer alan bilgiler dikkat çekti. Sadece devlet üniversitelerinde 1500’e yakın bölümde profesör yok. Bu bölümler içinde ebelik, hemşirelik, hukuk ve birçok mühendislik programı da var. Birgün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, ÖSYM’nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre öğrenciler 129 devlet üniversitesinden 6 bini aşkın bölüm için tercih yaptı. 6 bini aşkın bölümün neredeyse 5’te 1’inde profesör bulunmuyor. Verilere göre tam 1453 bölümde hiç profesör, 1050 bölümdeyse hiç doçent bulunmuyor. Vakıf üniversitelerindeyse birçoğunun verileri yeterli olmadığı için kaç bölümde profesör ya da doçent olmadığı bilinmiyor.

Bunlar içinde en dikkat çeken bölümlerin başında hukuk geliyor. Hukuk fakültelerinin 6’sında tek bir tane profesör bile yer almıyor. Bu fakülteler arasında tüm eleştirilere rağmen açılan ve geçen yıl öğrenci almaya başlayan AKP’nin adeta intikam aldığı Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi de var. Diğer fakülteler ise Afyon Kocatepe, Çankırı Karatekin, İnönü, İzmir Demokrasi ve Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerinde yer alıyor. Yine kontenjanları oldukça tartışılan mühendislik bölümlerinde de durum benzer. 100’ü aşkın mühendislik bölümünde hiç profesör yer almıyor. En çok tercih edilen mühendislik bölümlerinden bilgisayar mühendisliğinde tam 35 üniversitede hiç profesör yok. Birçoğunda ise doçent bulunmuyor.

Birçok üniversitede profesör sayısı sıfır

Dikkat çeken bölümlerden bir diğeri de sağlık yönetimi. 64 üniversitede bulunan sağlık yönetiminin 24’ünde hiç profesör bulunmuyor. Sosyal hizmetler ise sağlık yönetiminde bile kötü durumda. Toplam 62 sosyal hizmetler bölümlerinin yarısında profesör yok. Hemşirelik ve ebelik bölümlerinin verileri de dikkat çekti. 120 hemşirelik bölümünün 37’sinde, 49 ebelik bölümünün ise 28’inde hiç profesör bulunmuyor. Ataması yapılmayan öğretmen sorunu nedeniyle kontenjanları sürekli tartışılan eğitim fakülteleri de bu durumdan nasibini aldı. 200’ü aşkın öğretmenlik bölümünde profesör yer almıyor. Özellikle sosyal bilgiler öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği bölümlerinde birçok üniversitede profesör sayısı sıfır.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 426
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bangladeş'te son 2 günde 231 kişi öldü

    Uluslararası hukukun eksiği kararlılık

    Üniversitelerde vahim tablo

    Vatandaşlar gıdaya erişemiyor

    AYM kararları uygulanmalı

    AB Adalet Divanı

    Bir hata, bir başka hatayla düzeltilmez

    Çiftçiler, tüccarlara ve bankalara mahkum edildi

    İsrail vahşi katliamlarına devam ediyor

    3 milyon hane aşırı yoksulluk sınırının da altında

    İngiltere'de tansiyon yükselmeye devam ediyor: 378 kişi gözaltına alındı

    Bangladeş ordusu: Geçiş hükümeti kurulacak

    AKP seçmeninin üçte biri kararsız

    Yasak uzadıkça zarar büyüyor

    İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir

    Bangladeş'te göstericiler, Başbakanın resmi konutunu bastı

    Doğal gaz ''müjde''leri niye fiyatlara yansımıyor?

    Hac başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı

    Enflasyon rakamları açıklandı: TÜİK: 61.78; ENAG: 100.88

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Türkiye “demokrat” olabilseydi...
    Genel

    AYM kararları uygulanmalı
    Cevher İLHAN

    İsrail’le “gizli ticaret”!
    Genel

    Üniversitelerde vahim tablo
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tereddüt hâsıl etmek, münafıklık alâmeti
    Genel

    Vatandaşlar gıdaya erişemiyor
    Süleyman KÖSMENE

    Şu Mehdiyet meselesi - 2
    İbrahim Aktaşcı

    Sen ye, torunun ödesin
    Ali FERŞADOĞLU

    Huzur ve mutluluğu yakalamak ister misiniz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.