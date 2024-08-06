Üniversitelerde vahim tablo

HER ŞEHİRDE ÜNİVERSİTE AÇAN AKP, PROFESÖR BULAMADI. 6 BİNİ AŞKIN BÖLÜMÜN 1453’ÜNDE PROFESÖR, 1050’SİNDE DOÇENT YOK. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE İSE BİRÇOĞUNUN VERİLERİ YETERLİ OLMADIĞI İÇİN KAÇ BÖLÜMDE PROFESÖR YA DA DOÇENT OLMADIĞI BİLİNMİYOR. AYRICA HUKUK FAKÜLTELERİNİN 6’SINDA TEK BİR TANE PROFESÖRÜN BİLE YER ALMADIĞI BİLDİRLDİ.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri sona erdi. Yüz binlerce aday, yerleştirme sonuçlarını beklerken ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yer alan bilgiler dikkat çekti. Sadece devlet üniversitelerinde 1500’e yakın bölümde profesör yok. Bu bölümler içinde ebelik, hemşirelik, hukuk ve birçok mühendislik programı da var. Birgün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, ÖSYM’nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre öğrenciler 129 devlet üniversitesinden 6 bini aşkın bölüm için tercih yaptı. 6 bini aşkın bölümün neredeyse 5’te 1’inde profesör bulunmuyor. Verilere göre tam 1453 bölümde hiç profesör, 1050 bölümdeyse hiç doçent bulunmuyor. Vakıf üniversitelerindeyse birçoğunun verileri yeterli olmadığı için kaç bölümde profesör ya da doçent olmadığı bilinmiyor.

Bunlar içinde en dikkat çeken bölümlerin başında hukuk geliyor. Hukuk fakültelerinin 6’sında tek bir tane profesör bile yer almıyor. Bu fakülteler arasında tüm eleştirilere rağmen açılan ve geçen yıl öğrenci almaya başlayan AKP’nin adeta intikam aldığı Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi de var. Diğer fakülteler ise Afyon Kocatepe, Çankırı Karatekin, İnönü, İzmir Demokrasi ve Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerinde yer alıyor. Yine kontenjanları oldukça tartışılan mühendislik bölümlerinde de durum benzer. 100’ü aşkın mühendislik bölümünde hiç profesör yer almıyor. En çok tercih edilen mühendislik bölümlerinden bilgisayar mühendisliğinde tam 35 üniversitede hiç profesör yok. Birçoğunda ise doçent bulunmuyor.

Birçok üniversitede profesör sayısı sıfır

Dikkat çeken bölümlerden bir diğeri de sağlık yönetimi. 64 üniversitede bulunan sağlık yönetiminin 24’ünde hiç profesör bulunmuyor. Sosyal hizmetler ise sağlık yönetiminde bile kötü durumda. Toplam 62 sosyal hizmetler bölümlerinin yarısında profesör yok. Hemşirelik ve ebelik bölümlerinin verileri de dikkat çekti. 120 hemşirelik bölümünün 37’sinde, 49 ebelik bölümünün ise 28’inde hiç profesör bulunmuyor. Ataması yapılmayan öğretmen sorunu nedeniyle kontenjanları sürekli tartışılan eğitim fakülteleri de bu durumdan nasibini aldı. 200’ü aşkın öğretmenlik bölümünde profesör yer almıyor. Özellikle sosyal bilgiler öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği bölümlerinde birçok üniversitede profesör sayısı sıfır.

Haber Merkezi