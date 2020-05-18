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20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Uzaktan eğitim devam edecek

18 Mayıs 2020, Pazartesi
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, yeni dönemde sınıfları pandemi kurallarına göre düzenlerken, uzaktan eğitim başarısını da sürdürülebilir hale getireceklerini bildirdi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi beraberinde sosyal hayatı neredeyse durma noktasına getirirken, yüksek öğrenimde de farklı uygulamaları gündeme taşıdı. Pandemi sonrasında bir yandan eğitim alanında yeni normalin nasıl olacağı tartışılırken, diğer taraftan da üniversiteler yeni dönem için hazırlanmaya başladı. Yüksek öğrenimde doğru ve güvenilir bir eğitim anlayışı için gayret gösterdiklerini belirten Karaca, pandemi sonrası süreçte de online derslerin destekleyici olarak sürebileceğini dile getirdi. Karaca, “Yeni dönemde sınıfları pandemi kurallarına göre düzenlerken, uzaktan eğitim başarısını da sürdürülebilir hale getireceğiz.” dedi.

Sertifikalar önem kazanacak

Karaca, bu süreçte sertifikaların önem kazanacağını belirterek, bunun 4 yıllık eğitime göre daha çevik bir yaklaşım olduğunu söyledi. Öğrencilere esneklik sağlanacağını aktaran Karacak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aynı zamanda işverenlerin hızla gelişen kaynak ihtiyaçlarına da cevap verecektir. Uzaktan eğitim öğrencilerin uyum kapasitelerini geliştiriyor ancak şu gerçeği de unutmamak lazım, ne olursa olsun üniversiteler kurum olarak eğitimin dışına taşan ortamlar sağlar. Üniversiteler kampüslerden, laboratuvarlardan ibaret değil. Üniversiteler hem eğitim öğretim sunuyor hem de gelecekteki başarının anahtarlarından olan networklerin kurulmasını sağlıyor. Kampüslerde bir arada yapılan eğitiminin en temel unsurlarından biri networking ve birlikte yapma kültürü.”

Büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz

Karaca, “Tüm dünyada yüksek öğrenim için konuşulan senaryolar arasında en önemlisi uzaktan eğitimin sürdürülebilir halde tutulması gerekliliği. Dünya genelinde yavaş yavaş açıklanmaya başlanan akademik takvimlere de bakıldığında sürecin önümüzdeki yılın eğitim dünyasına aktif etkisi devam edecek.” diye konuştu. Kaliforniya’da bazı üniversitelerin şimdiden güz döneminde yalnızca online eğitim olacağını ilan ettiğini aktaran Karaca, sözlerini şöyle tamamladı: “Aynı şekilde Avustralya’da uluslararası öğrenci potansiyeli çok yüksek olan üniversitelerin bazıları pandemiye hızlı tepki vererek geçtikleri pass/fail (geçti/kaldı) sistemini yeni dönemde kesinlikle kullanmayacaklarını ilan ettiler. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Bu dönüşümün bir parçası ve yeni nesil üniversite kavramının öncüsü olarak misyonumuzu devam ettireceğiz.”

AA

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