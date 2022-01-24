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25 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Yatılı okul sayısı 10 yılda eridi

24 Ocak 2022, Pazartesi 17:00
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün yıllık faaliyet raporuna göre yatılı orta okul sayısı son 10 yılda 574’ten 286’ya düştü.

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün yıllık faaliyet içeren raporları açıklandı. MEB faaliyet raporlarına göre, 2009-2010 döneminde 574 olan yatılı bölge ortaokul sayısı 286’ya kadar düştü. Toplam 288 yatılı ortaokulun kapatılması sebebiyle 195 bin olan yatılı kapasite de 81 bine indi. Yatılı bölge okullarının kapasitesinde 10 yılda yaşanan erime 114 bin 402 olarak kaydedildi.

BirGün’de yer alan habere göre yaşadığı yerde okul olmadığı için yatılı bölge ortaokuluna giden öğrenci sayısı 2010 yılında 148 bin 463 ile ifade edilirken öğrenci sayısı 2021’de 34 bin 449 oldu. Yatılı bölge okullarındaki 34 bin 449 öğrencinin 16 bin 114’ünün kız, 18 bin 335’inin ise erkek öğrencilerden oluştuğu bildirildi.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün birim faaliyet raporunda, ücretsiz dağıtılan ilköğretim kitapları için harcanan tutarlar da paylaşıldı. Büyük oranda ithal edilen kâğıdın getirdiği mali yükü ortaya koyan veriler, yıllara göre sıralandı.

Haber Merkezi

 

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