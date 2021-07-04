Yaz Kur’ân kursları heyecanı başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca bu yıl düzenlenecek yaz Kur’ân kursları bugün başlıyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, yurt genelinde bugün başlayacak Kur’ân kursları kayıtları 11 Temmuz’a kadar devam edecek. Cami, kurs veya “www.diyanet.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek. 4-9 yaş grubu öğrencilere yüz yüze eğitim verilirken, 10-15 yaş grubundakilere yüz yüze ve çevrim içi, 16-22 yaş grubundakilere ise sadece çevrim içi eğitim verilecek. Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak Kur’ân kursları eğitimleri, 20 Ağustos Cuma günü sona erecek. AA

Okunma Sayısı: 230

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.