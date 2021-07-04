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5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yaz Kur’ân kursları heyecanı başlıyor

04 Temmuz 2021, Pazar 23:37
Diyanet İşleri Başkanlığı’nca bu yıl düzenlenecek yaz Kur’ân kursları bugün başlıyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, yurt genelinde bugün başlayacak Kur’ân kursları kayıtları 11 Temmuz’a kadar devam edecek.

Cami, kurs veya “www.diyanet.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek. 4-9 yaş grubu öğrencilere yüz yüze eğitim verilirken, 10-15 yaş grubundakilere yüz yüze ve çevrim içi, 16-22 yaş grubundakilere ise sadece çevrim içi eğitim verilecek.

Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak Kur’ân kursları eğitimleri, 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

AA

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