Yaz Kur’ân kursları heyecanı başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca bu yıl düzenlenecek yaz Kur’ân kursları bugün başlıyor.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, yurt genelinde bugün başlayacak Kur’ân kursları kayıtları 11 Temmuz’a kadar devam edecek.
Cami, kurs veya “www.diyanet.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek. 4-9 yaş grubu öğrencilere yüz yüze eğitim verilirken, 10-15 yaş grubundakilere yüz yüze ve çevrim içi, 16-22 yaş grubundakilere ise sadece çevrim içi eğitim verilecek.
Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak Kur’ân kursları eğitimleri, 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.
AA