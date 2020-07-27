YKS birincileri hangi şehirlerden?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Buna göre, YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı. YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birincilik sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden oldu. YKS'nin Yabancı Dil Testinin (YDT) oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı. AA

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