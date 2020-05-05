YKS’de gençleri duymadılar

Koronavirüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi 2 ayda 3 kez değişti.

Öğrenci ve veliler bu duruma tepki gösterirken muhalefetten de kararın geri çekilmesi yönünde çağrılar geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Yandaşının bir dediğini iki etmeyen iktidar; gencine gelince 2 milyon tweet’i görmedi, duymadı. Yazıklar olsun” dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bir oldu-bittiler ülkesinde yaşıyoruz. Tarihin sözlüğünde keşkeler yoktur. Yüzbinlerce gencimizin hayatı son 20 yılda önce ideolojik, sonrasında da istikametini kaybetmiş politika denemeleriyle zaten alt üst oldu. Şimdi de #yks2020 sınav tarihi makul bir gerekçe olmadan değiştirildi” ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Gençlerimiz geleceğimizdir, kimse gençlerimizin geleceği ile oynama hakkına sahip değildir. Milyonlarca gencimizi ilgilendiren bir sınavın tarihini belirlerken ‘ben yaptım oldu’ mantığıyla hareket eden iktidarı, almış olduğu bu yanlış kararı düzeltmeye davet ediyorum” çağrısı yaptı. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan da böylesine önemli kararların keyfilikle değil, istişare ve ortak akılla alınması gerektiğini söyledi.