YKS endişesi

Prof. Esin Davutoğlu Şenol, Koronavirüs salgını devam ederken yapılacak YKS için, “Sınav tarihinin ertelenmesi lazım” yorumunu yaptı.

Normalleşme süreci kapsamında çoğu işletmenin açıldığı tarih olan 1 Haziran’ın milat olacağını belirten Prof. Davutoğlu Şenol şöyle konuştu: “Önlemlerin hepsini birden kaldırınca, insanlar da hepsi birden kalkmış önlemleri virüs gitti diye algılayınca Nisan ortasındaki rakamlara neredeyse dönmüş olduk. Bulaşma hızı yukarıya doğru tırmanıyor. Bulaşma hızı azaltılmış bir virüsün on günde bir ikiye katlanan vakalar şeklinde yansıdığını görüyoruz bu daha da kısalabilir, hızla dalga büyüyebilir. Önümüzde üniversite giriş sınavı YKS var. Üniversite sınavının yapılması beni çok endişelendiriyor. Büyük bir pike neden olabilir. Çok fazla insanın bir araya toplanacağı ve saatler geçireceği bir ortam. Sınav tarihinin ertelenmesi lazım.”