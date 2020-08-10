Z kuşağı dokunarak öğrenmek istiyor

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, Üniversitede şu an eğitim görmekte olan Z kuşağının dokunarak ve uygulayarak öğrenmek istediğini söyledi.

‘Z kuşağı’ artık resmi olarak üniversiteli oldu. Kendilerinden önceki ‘Y kuşağı’ ile benzer özellikler sergileyen Z kuşağı, öğrenme biçimlerini de değiştirdi. Z kuşağı, teknolojiye olan bağlılığın yanı sıra, öğrenme süreçlerine doğrudan ve ve yaşayarak dahil olmak istiyor. MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin’e göre Z kuşağı dokunarak ve uygulayarak öğreniyor. Dr. Görkem İldaş’ın hazırlayıp sunduğu Yolun Başındayken programında konuşan Şahin, bir yanda dijitalleşme diğer yanda Z kuşağının öğrenme biçimleri sebebiyle sınıfların artık aktif öğrenme ortamına dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

SINIF, AKTİF ÖĞRENME ORTAMINA DÖNÜŞMELİ

Eğitimde önemli olanın ‘içerik aktarma’ olduğunu belirten Şahin, ‘İçerik aktarma olayının sınıf dışına taşınması ve dijital ortamda öğrenciye sunulması gerekiyor’ dedi. Şahin’e göre, sınıf artık aktif öğrenme ortamına dönüşmeli zira öğrenci sınıfta aktif olmak istiyor. Üniversitede şu an eğitim görmekte olan Z kuşağının, bir önceki Y kuşağının son jenerasyonuyla benzeştiğini söyleyen Şahin’e göre Z kuşağı, dokunarak ve uygulayarak öğrenmek istiyor. Mevcut sistemde uygulanan öğrenme süreçlerini de hatırlatan Şahin, ‘içerik aktarma en basit olan kısım ama en uzun süren kısım şu anda. Hoca sınıfa giriyor, yıllardır hazırladığı powerpointleri öğrenciye aktarıyor. Öğrenmenin üst basamakları olan uygulama, analiz, yorumlama ve oluşturma için zaman kalmıyor’ dedi.

Şahin, öğrencilerin yüzde 72’sinin tercih yaparken, üniversitenin online eğitim altyapısına bakacağını söyledi.

İstanbul - Yeni Asya