100 TL verginin 11 TL’si KKM’ye

KKM’nin toplam maliyeti ise 37 milyar TL’yi aştı. Ekonomist Serkan Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla KKM ilk 6 ayda 37 milyar lira ödenmesini eleştirdi. Özcan “Haziranda her 100 TL’lik verginin 11 TL’si KKM sahiplerine aktarılmış!” dedi.

Gelecek Parti Sözcüsü ve ekonomist Serkan Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kur korumalı mevduata (KKM) ilk 6 ayda 37 milyar lira ödenmesini eleştirdi. Özcan “Haziranda her 100 TL’lik verginin 11 TL’si KKM sahiplerine aktarılmış!” dedi.

Özcan şunları kaydetti: “KKM’ye Haziran’da 16 milyar, ilk 6 ayda toplam 37 milyar TL ödenmiş! Bu tutara TCMB’den yapılan aktarım ve vadesi gelmemiş olan mevduat dahil değil! Bugünkü kur seviyesinden yük 200 milyar TL’nin üstünde! Haziran’da her 100 TL’lik verginin 11 TL’si KKM sahiplerine aktarılmış!”

Mart ayında 11 milyar 700 milyon TL bütçeye yük getiren KKM için nisan ayında 4 milyar 555 milyon, mayıs ayında ise 4 milyar 842 milyon TL ödeme yapılmıştı. 3 ayda 21 milyar TL ödenen KKM hesaplarına sadece geçtiğimiz ay 16 milyar TL ödendiği raporda ortaya çıktı. KKM’nin toplam maliyeti ise 37 milyar TL’yi aştı.

Haber Merkezi