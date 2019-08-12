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12 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

16 yılda 448 milyar dolar aktarılmış

12 Ağustos 2019, Pazartesi 20:00
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, son 16 yılda bütçeden SGK’ya 448 milyar dolar aktarıldığını açıkladı.

Türkiye’nin toplam dış borç stokunun 453 milyar dolar olduğunu hatırlatan Erdoğdu, “Bu durum, bütçeden SGK’ya yapılan transferlerin, Türkiye’nin dış borç stoğu kadar olduğunu gösteriyor” dedi. SGK’nın resmi verilerine göre SGK 2019 yılında da en az 47 milyar TL açık verecek. Sözcü’nün haberine göre, Erdoğdu yaptığı açıklamada, SGK’nın gerçek açığını hesaplamak için devlet katkısını da dikkate almak gerektiğini vurgulayarak, “Bütçeden SGK’ya yapılan transferler de her yıl artmaya devam ediyor. 2018 bütçesinde SGK’ya 150 milyar TL transfer yapıldı. 2003-2018 yıllarındaki SGK’nın açığına devlet katkısı da eklenerek gerçek açık rakamı hesaplanırsa, SGK açığı toplamda 647 milyar TL’ye ulaşmış görünüyor. Çeşitli kalemler altında SGK’ya transferin 16 yıllık toplamı ise 448 milyar doları geçti” ifadelerini kullandı.

Etiketler: sgk
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