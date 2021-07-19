2.elde hareket

Bir önceki yıla oranla yüzde 28’lik bir daralma yaşayan 2.el otomotiv sektöründe bayram dönemi yoğunluğu yaşanıyor.

2021 yılının ilk 6 ayında 3 milyon adede ulaşan ikinci el otomobil satışlarında, özellikle küresel çip krizi sebebiyle yıl sonuna kadar önemli oranda artış meydana geleceği öngörülüyor. 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, bayram döneminde ikinci el otomobil satışlarında hareketlilik başladığını, showroom ve telefon trafiğinin arttığını dile getirdi. Tedarik sorunlarına yol açan çip krizinin bir süre daha devam edeceğinin öngörüldüğünü söyleyen Ülgür, özellikle 1-3 yaş aralığındaki araçların fiyatlarının daha da yükseleceğini söyledi.

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